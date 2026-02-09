Изнасиловал и оставил свиньям на растерзание: как наказали скотника-убийцу?

В ноябре 2024 года в поселке Ушканка Красноярского края в загоне для скота нашли обглоданное свиньями тело 17-летней девушки. Сначала предполагалось, что несовершеннолетняя стала жертвой одичавших животных, но вскоре выяснилось: перед смертью девушка была изнасилована. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

Быки и свиньи

Труп одиннадцатиклассницы в свинарнике нашел друг погибшей. Родители девушки, которые в тот момент были в отъезде в региональном центре, позвонили ему и попросили проведать дочку — та не выходила на связь. Подросток не нашел школьницу в доме и отправился на скотный двор. На теле мертвой девушки были видны следы от укусов свиней.

Первая версия следствия оказалась некриминальной. В СКР предположили, что юную сельчанку мог забодать бык, а свиньи перегрызли ей бедренную артерию. Поначалу считалось, что погибла старшеклассница именно из-за обильной кровопотери в результате несчастного случая.

«Вероятно, два быка вышли в коридор загона и один из них ударил девушку по голове рогом, в результате чего она потеряла сознание. После этого в коридоре загона на нее напали свиньи и причинили ей телесные повреждения в виде укусов», — заявляли в ведомстве.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Оставил умирать в сарае

Однако позже было установлено, что перед смертью школьница была изнасилована. Кроме того, у нее пропал смартфон. По гаджету сыщики смогли выйти на подозреваемого насильника-убийцу. Им оказался бывший работник скотного двора Игорь Зыков.

Следствие установило, что Зыков в день убийства поссорился с хозяином фермы, где работал. В нетрезвом состоянии он пришел домой к начальнику. Хозяина он не застал, дома была только его дочь-подросток.

«Подозреваемый стал угрожать девушке ножом, между ними завязалась борьба, девушка упала на землю и стала сопротивляться. Мужчина схватил деревянную палку и нанес потерпевшей несколько ударов по голове, в результате чего она потеряла сознание, после этого мужчина совершил в отношении девушки иные действия сексуального характера», — сообщали в СК.

После Зыков украл ее телефон и оставил жертву с кровоточащими ранами в сарае со свиньями.

Не заслуживает снисхождения

Процесс рассматривался с участием присяжных заседателей. Они единодушно признали Зыкова виновным и не заслуживающим снисхождения. Красноярский краевой суд приговорил убийцу к 23 годам лишения свободы. Прокурор при этом просил для душегуба 24,5 года лишения свободы.

На суде мужчина отворачивался от камер и отказывался комментировать ход следствия и приговор.

Также с мужчины взыскали 6 млн рублей в пользу родителей погибшей девушки. Еще 63 тыс. рублей он должен будет погасить в качестве материального ущерба. Убийца признал вину и не намерен оспаривать приговор.

