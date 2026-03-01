Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 23:40

КСИР заявил о десятках погибших в Хайфе в результате иранского удара

КСИР: в результате иранского удара по Хайфе погибли 40 человек, ранены 60

Фото: Global Look Press
Корпус стражей исламской революции (КСИР) в своем Telegram-канале сообщил, что удары по Хайфе привели к значительным жертвам. По информации иранских военных, погибли по меньшей мере 40 человек и около 60 получили ранения.

Эта информация была распространена официальными представителями КСИР вскоре после того, как иранские государственные СМИ сообщили о проведении нового ракетного удара. В репортажах уточнялось, что атаке подверглись как сама Хайфа, так и ряд населенных пунктов в северных районах Израиля.

На данный момент нет независимого подтверждения этих данных из других источников. Израильская сторона официально не комментировала заявления Тегерана о масштабах разрушений и количестве жертв.

Ранее стало известно, что американо-израильская атака по Ирану нанесла сокрушительный удар по военному руководству страны. Жертвами бомбардировок стали семь высокопоставленных генералов, пятеро из них служили в элитном Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Среди погибших — ключевые фигуры иранской военной элиты.

