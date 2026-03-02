Похоронил СССР и ушел: за что Россия никогда не простит Горбачева

95 лет назад, 2 марта 1931 года, родился Михаил Горбачев — последний глава Советского Союза и один из самых противоречивых политиков прошлого века. На Западе ему приписывают образ «борца за свободу» и гласность, россияне же вспоминают как человека, при котором СССР потерял статус сверхдержавы и распался. Кем он был на самом деле, какие ошибки совершил на посту генсека ЦК КПСС и за что Россия его никогда не простит — в материале NEWS.ru.

Как «колхозник» стал руководителем СССР

Михаил Горбачев родился в селе Привольное Ставропольского края в крестьянской семье. Его детство пришлось на тяжелые годы коллективизации и войны: мужчины уходили на фронт, хозяйство держалось на женщинах и подростках. С ранних лет будущий политик работал в колхозе, помогая взрослым на полевых работах. Этот опыт позже станет частью его публичного образа — «выходец из народа», знающий сельскую жизнь не понаслышке.

В послевоенные годы он проявил себя как старательный и амбициозный ученик. Получил орден Трудового Красного Знамени — редкую награду для молодого сельского работника, которая тоже впоследствии стала важным элементом его политической карьеры. В начале 1950-х Горбачев поступил на юридический факультет МГУ, где быстро включился в комсомольскую деятельность. Учеба в столице дала ему не только диплом, но и первый опыт аппаратной работы, навыки публичных выступлений и новые связи.

Окончив вуз, Горбачев вернулся в Ставропольский край, где началась его карьера в комсомольских и партийных органах. Он продвигался по служебной лестнице — от районных должностей до руководящих постов в краевом комитете КПСС. Работа в аграрном регионе, тесно связанном с центральным аппаратом, позволила ему выстроить отношения с влиятельными фигурами в Москве. К концу 1970-х годов Горбачев уже входил в число перспективных кадров партии и готовился к переходу на общесоюзный уровень.

Как Горбачев развалил страну

В 1978 году Горбачев с семьей перебрался в Москву, где продолжил быстро подниматься по партийной карьерной лестнице. Ее вершины он достиг в 1985-м, когда на внеочередном пленуме ЦК КПСС был избран генеральным секретарем партии вместо скончавшегося Константина Черненко.

Горбачев сильно отличался от всех своих предшественников манерой общения и стилем поведения: легко шел на контакт с западными лидерами, активно работал с иностранной прессой и не скрывал своего стремления к публичности. При нем в политический лексикон вошли такие термины, как «перестройка», «гласность» и «новое мышление», а курс на налаживание отношений с другими странами стал официальной линией внешней политики СССР. Однако внутри страны реформы сопровождались экономическими сбоями, дефицитом и ростом социальной напряженности.

Политолог-международник, американист Геворг Мирзаян в беседе с NEWS.ru назвал Горбачева откровенно слабым политиком. Он считает, что для мощных преобразований СССР был необходим сильный экономический фундамент, которым страна на тот момент не обладала.

«Советская экономика и общество нуждались в реформах, но вместо аккуратного и постепенного преобразования Горбачев решил рвать с места в карьер. Демократия без крепкой экономики и сильного общественного строя быстро скатывается в анархию и хаос», — отметил собеседник.

Схожего мнения придерживается депутат Госдумы Николай Будуев. По его словам, Горбачев начал с политических свобод, не обеспечив для них серьезной экономической базы. Итогом недальновидных решений генсека стали дефицит товаров и возросшие темпы инфляции, а так называемая демократизация спровоцировала рост националистических настроений в республиках Прибалтики и на Кавказе, к которым центр оказался не готов.

«При этом он слишком доверял зарубежным партнерам. Горбачев дал согласие на вывод войск из Восточной Европы и согласился на объединение Германии, не получив при этом юридически обязывающих гарантий о нерасширении НАТО на восток. Он окружил себя как радикальными реформаторами, так и консерваторами, в итоге потерял поддержку и тех, и других, что привело к окончательному развалу страны», — подчеркнул Будуев.

Михаил Горбачев на четвертой сессии Верховного Совета СССР десятого созыва. Москва, Кремль, октябрь 1980 года Фото: Лев Иванов/РИА Новости

Какие еще ошибки допустил Горбачев

Одним из самых серьезных вызовов власти Горбачева стала авария на Чернобыльская АЭС в 1986 году — и это испытание он провалил. В первые дни после взрыва реактора на четвертом энергоблоке станции населению не сообщили о реальных масштабах бедствия. В результате эвакуацию провели с опозданием, а официальные сообщения долгое время занижали степень угрозы. Эти решения впоследствии стали одним из главных аргументов критиков Горбачева, обвинивших руководство СССР в попытке скрыть катастрофу ценой здоровья и жизней людей.

Другим показательным эпизодом стал провальный «сухой закон». Антиалкогольная кампания середины 1980-х задумывалась как мера по оздоровлению нации, но привела к обратному эффекту. Ограничение продажи спиртного и вырубка виноградников вызвали рост самогоноварения и отравлений суррогатами, а бюджет СССР лишился значительной части доходов от акцизов. В общественном сознании эта акция осталась примером непопулярного и плохо просчитанного решения эпохи перестройки.

По словам Будуева, антиалкогольная кампания задумывалась как благо и была нацелена на борьбу с пьянством и высокой смертностью, но ее методы оказались катастрофическими. Депутат отметил, что государство в одночасье лишилось огромных доходов от продажи спиртного — около 10–12% бюджета, — что усугубило экономический кризис.

«Люди начали гнать спирт сами. Из магазинов исчез сахар, который массово скупали для браги. В Крыму, Молдавии и на Кавказе были вырублены уникальные селекционные сорта винограда, на восстановление которых ушли десятилетия — почти экономическая диверсия. Пытаясь найти замену алкоголю, люди начали использовать суррогаты и химические вещества. Смертность на короткое время действительно упала, а рождаемость выросла, но социальный и экономический вред перевесил эти плюсы», — рассказал парламентарий.

Дезактивация территории Чернобыльской атомной электростанции, 1986 г. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Каким человеком был Горбачев

Опрошенные NEWS.ru эксперты называют Горбачева «реформатором-романтиком» и «идеалистом», который поверил, что сможет спасти страну. Ему часто приписывали «бесхарактерность». Считалось, что государством управлял не он сам, а его супруга Раиса.

«Народ не обманешь! Люди с самого начала перестройки испытывали неприязнь к Раисе Горбачевой. Все сходились во мнении, что эта женщина слишком много на себя берет…» — писал пресс-секретарь политика Николай Зенькович.

В 1987 году генсек давал интервью Тому Брокау, в котором признался, что каждый вечер обсуждает с женой все вопросы — даже те, что обычно решаются на высшем уровне. Этот отрывок разговора затем был вырезан советским телевидением.

Охранники вспоминали, что чета Горбачевых «по вечерам часто бралась за руки и ходила кругами по дорожкам дачи», что-то обсуждая, споря и разговаривая.

Политолог Юрий Светов в беседе с NEWS.ru описал Горбачева стихами из поэмы Александра Пушкина «Евгений Онегин»:

«Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда», — мне кажется, это очень подходит к Горбачеву, хотя Пушкин писал это про Александра I.

Эксперт вспомнил о катастрофе в Чернобыле, о трагедиях в Вильнюсе, Баку, Тбилиси, которые произошли во время правления Горбачева.

«Везде он отрекался от ответственности. Поэтому я и говорю: „властитель слабый и лукавый“. Ты руководитель страны — ты за это отвечаешь, а он говорит: „Это не я, это все случилось само по себе“», — отметил Светов.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев (справа) с супругой Раисой Максимовной, 1987 г. Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

На что Горбачев был готов ради денег

После ухода из большой политики Горбачев стал одним из первых российских деятелей, кто публично начал зарабатывать на собственной узнаваемости. В 1997 году он снялся в рекламе сети пиццерий Pizza Hut, а в 2007-м стал лицом бренда Louis Vuitton. Сам он объяснял это необходимостью финансировать деятельность своего фонда и исследовательских проектов. В России такие шаги вызвали резкую критику: бывшему лидеру сверхдержавы ставили в упрек участие в коммерческой рекламе и «превращение политики в шоу».

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru заметил, что эти проекты были нужны Горбачеву, по сути, для выживания.

«Это было не от хорошей жизни. Кроме того, он был очень падок на лесть. Через лесть его уговаривали сделать многое, что было, мягко говоря, сомнительно, а то и прямо вредно для страны. Это действительно слабость, и слабость для политика, в принципе, недопустимая. Но его фундаментальная ошибка в том, что он слишком доверился старой шутке „Не знаешь, что делать, делай что-нибудь!“» — сказал Вассерман.

