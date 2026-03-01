Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 10:02

Еще 10 лет назад их жутко стеснялись, а теперь украшают модные интерьеры и кафе и коллекционируют: советские ковры и посуда

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

То, что недавно считалось «пережитком прошлого», сегодня становится стильным винтажем. Ковры, которые снимали со стен, и старая кухонная посуда, отправленная на дачу, внезапно снова в тренде. Дизайнеры называют это возвращением к фактуре, теплу и настоящему качеству.

Ковры на стенах

Еще 10–15 лет назад их массово убирали, «чтобы не было по-советски». Казалось, что ковер на стене — символ устаревшего интерьера. Сегодня винтажные шерстяные ковры с геометрическими или восточными узорами ищут для лофтов, сканди-интерьеров и минималистичных квартир. Они добавляют пространству глубину, акустику и ощущение уюта. Интересный факт: многие советские ковры ткались из натуральной шерсти и служат по 40–50 лет без потери плотности и цвета. А ручная или полуручная техника производства делает их особенно ценными на вторичном рынке.

Эмалированная и медная посуда

Белые кастрюли с цветочками, кружки с ободком, медные тазы и ковши долго считались «бабушкиным наследством». Их заменяли на современный металл и пластик. Сейчас эмалированную и медную посуду коллекционируют, используют в фуд-съемках и ставят на открытые полки как элемент декора. В кафе в стиле ретро нередко можно увидеть подачу именно в такой утвари. Факт: качественная советская эмаль не впитывает запахи и при бережном использовании служит десятилетиями. А медная посуда ценится за равномерное распределение тепла — именно поэтому ее до сих пор используют профессиональные повара.

Ранее мы делились рецептом забытого кекса из СССР «Бюджетный». Вкуснота на кефире с изюмом и орехами.

Проверено редакцией
Читайте также
Коврики для ванной больше не в моде: 5 современных вариантов — красота, стиль и удобство
Общество
Коврики для ванной больше не в моде: 5 современных вариантов — красота, стиль и удобство
Как навсегда избавиться от желтых разводов на ковре без химчистки: простой домашний способ, который возвращает ворсу свежий вид и яркость
Общество
Как навсегда избавиться от желтых разводов на ковре без химчистки: простой домашний способ, который возвращает ворсу свежий вид и яркость
Убивал только женщин в черных колготках: продавец 2 года кошмарил Таганрог
Общество
Убивал только женщин в черных колготках: продавец 2 года кошмарил Таганрог
Зумеры отменяют Кадышеву с Булановой: почему их сменили Герман и Магомаев
Шоу-бизнес
Зумеры отменяют Кадышеву с Булановой: почему их сменили Герман и Магомаев
Опасна ли старая посуда: правда о свинце, кадмии и других тяжелых металлах
Семья и жизнь
Опасна ли старая посуда: правда о свинце, кадмии и других тяжелых металлах
ковры
СССР
посуда
Винтаж
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Потери ВСУ в тылу оказались катастрофическими
Украинский генерал впал в панику из-за технологического прогресса России
Удары по Украине сегодня, 1 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
В США раскрыли, кто науськивал Трампа на бомбежку Ирана
Раскрыто количество сброшенных на дворец Хаменеи бомб
Россиянам рассказали, как распознать взлом мессенджера
Назван возможный ответ Ирана на убийство Хаменеи
Суд арестовал неудавшегося убийцу-подрывника из Фрязино
«Город как будто вымер»: улицы Дубая полностью опустели после атак Ирана
Афганистан и Пакистан «сцепились» у провинции Нангархар
Иран впервые атаковал Оман
В США вспомнили слова Путина и предрекли Трампу политический апокалипсис
Три десятка российский судов остаются в зоне конфликта на Ближнем Востоке
«Уральские авиалинии» приняли решение по полетам в Дубай
Магнитные бури сегодня, 1 марта: что завтра, скачки давления, головные боли
Иран сбил американский тяжелый БПЛА MQ-9 Reaper
«Посреди ночи»: в поведении Трампа заметили странности
Для американских кораблей закрыли Персидский залив
Наступление ВС РФ на Харьков 1 марта: лютый удар по лагерю, сотни трупов
Появилась информация о жертвах штурма американского консульства в Карачи
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.