Еще 10 лет назад их жутко стеснялись, а теперь украшают модные интерьеры и кафе и коллекционируют: советские ковры и посуда

То, что недавно считалось «пережитком прошлого», сегодня становится стильным винтажем. Ковры, которые снимали со стен, и старая кухонная посуда, отправленная на дачу, внезапно снова в тренде. Дизайнеры называют это возвращением к фактуре, теплу и настоящему качеству.

Ковры на стенах

Еще 10–15 лет назад их массово убирали, «чтобы не было по-советски». Казалось, что ковер на стене — символ устаревшего интерьера. Сегодня винтажные шерстяные ковры с геометрическими или восточными узорами ищут для лофтов, сканди-интерьеров и минималистичных квартир. Они добавляют пространству глубину, акустику и ощущение уюта. Интересный факт: многие советские ковры ткались из натуральной шерсти и служат по 40–50 лет без потери плотности и цвета. А ручная или полуручная техника производства делает их особенно ценными на вторичном рынке.

Эмалированная и медная посуда

Белые кастрюли с цветочками, кружки с ободком, медные тазы и ковши долго считались «бабушкиным наследством». Их заменяли на современный металл и пластик. Сейчас эмалированную и медную посуду коллекционируют, используют в фуд-съемках и ставят на открытые полки как элемент декора. В кафе в стиле ретро нередко можно увидеть подачу именно в такой утвари. Факт: качественная советская эмаль не впитывает запахи и при бережном использовании служит десятилетиями. А медная посуда ценится за равномерное распределение тепла — именно поэтому ее до сих пор используют профессиональные повара.

