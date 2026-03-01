Убивал только женщин в черных колготках: продавец 2 года кошмарил Таганрог

Начало 1990-х: не успели в Ростовской области поймать маньяка Андрея Чикатило, как в регионе завелся новый серийный убийца. Он нападал, насиловал и лишал жизни девушек с черными колготками на ногах. Злодей несколько месяцев орудовал в городе Таганроге, устроив среди жителей панику. Кем был преступник и что про него известно — в материале NEWS.ru.

Сколько человек убил таганрогский насильник

Согласно материалам уголовного дела, всего в 1990–1991 году таганрогский маньяк убил четыре девушки. Его почерк был характерным — он выбирал жертв, которые были в черных колготках. Во время нападения он раздевал их, насиловал, душил и оставлял обнаженные трупы, на которых был лишь излюбленный убийцей вид нижнего белья, за что он получил прозвище «черноколготочник».

Первое убийство произошло вечером 13 мая 1990 года. Жертвой душегуба стала 17-летняя учащуюся металлургического техникума Анна Линербергер. Труп девушки со следами удушения и изнасилования обнаружили недалеко от ее учебного заведения.

Следующее убийство случилось через две недели — 27 мая 1990 года. На этот раз таганрогский маньяк расправился с 16-летней местной жительницей Ириной Кисляковой. Она возвращалась со свидания с молодым человеком, который проводил возлюбленную до трамвайной остановки, расположенной недалеко от дома погибшей, поскольку девушка попросила парня не доводить ее до подъезда. После исчезновения Ирину искали четыре дня, ее труп с синяками и множеством порезов обнаружили в здании недостроенной бани.

Третье убийство случилось 15 сентября 1990 года: маньяк изнасиловал и задушил 20-летнюю жительницу Таганрога Ольгу Кудимову. В день гибели она была в длинной юбке, которая скрывала черные колготки, но это ее не спасло.

Последнее убийство произошло 2 июня 1991 года. На этот раз жертвой убийцы стала 17-летняя Ольга Новикова. На этот раз маньяк задушил девушку ее же колготками. Также он оставил на месте преступления важные улики.

Как в Таганроге искали маньяка

После гибели Ирины Кисляковой первым делом проверили ее молодого человека, но вскоре сняли с него подозрения: водитель трамвая видел, как в день пропажи девочки она рассталась со своим ухажером. «Она убедила его: „Не надо меня провожать“. И он уехал на трамвае. А если бы он проводил [Ирину до квартиры], то убийства бы не случилось», — рассказывал в программе «Следствие вели» с Леонидом Каневским бывший начальник криминальной милиции Орджоникидзевского РОВД Таганрога Леонид Журенко.

Именно после этого убийства — второго в городе с характерным почерком — милиции стало понятно, что в Таганроге действует серийный маньяк. По городу ползли зловещие слухи, женщины опасались выходить на улицы в темное время суток. Родители требовали от дочерей не надевать черные колготки.

Впрочем, моральная паника охватила донской край до этого. В то время в Ростовской области и соседних регионах вовсю шли поиски Андрея Чикатило — его поймают в ноябре 1990 года. Вычислением «черноколготочника», по сути, занялась та же оперативно-следственная бригада, что вычисляла «маньяка из лесополосы», которую возглавлял начальник управления уголовного розыска УВД Ростоблисполкома Виктор Бураков. Он же курировал поиски таганрогского серийника.

В вычислении таганрогского маньяка принимал участие и психиатр Александр Бухановский, который также создал психологический портрет Чикатило и, по некоторым сведениям, фактически разоблачил его после поимки. «Мы [с Виктором Бураковым] пошли на беспрецедентный для того времени шаг, — вспоминал Александр Бухановский. — Я подготовил сценарий телепередачи, целый месяц ее анонсировали на всю область. Задача ставилась так: во время передачи „черноколготочник“ обязательно должен сидеть перед телевизором. В начале передачи я извинился перед аудиторией, сказав, что обращаюсь только к одному человеку — к убийце. Я — врач, я пойму тебя лучше других, я тебя не обвиняю. Я многое знаю о твоей жизни (к тому времени у меня уже был готов его проспективный портрет) и даю тебе шанс: не усугубляй свою вину, найди меня сам».

После выхода передачи, как отметил психиатр, убийства прекратились: «Мы возликовали. А впоследствии оказалось, что „черноколготочник“ даже не видел эту передачу. Просто в тот момент у него появилась женщина, которая взяла на себя (конечно, не сознавая этого) функции сексотерапевта».

Как поймали таганрогского маньяка

Помимо прочих мер, ростовская милиция решила создать для таганрогского маньяка максимально неблагоприятный режим. На улицы вышли сотрудницы МВД, они надевали черные колготки и мини-юбки и под присмотром оперативников прогуливались в темное время суток по городу, пытаясь поймать маньяка «на живца». Помимо этого усиленные патрули прочесывали Таганрог и хватали всех подозрительных лиц, которых прогоняли через дактилоскопию и анализ ДНК. К счастью, сам насильник не отличался аккуратностью и оставил на местах убийств улики: у следствия были данные о его группе крови, отпечатки пальцев и образцы волос.

Во время последнего убийства «черноколготочник» вовсе забыл расческу и связку ключей — один из них, как выяснили эксперты, выпустили на Таганрогском металлургическом заводе. Это значило, что замок, который, как правило, покупали для дачных участков, мог быть приобретен только на территории Ростовской области. Сыщики начали копать в этом направлении, подбирая ключи к замкам, но результата это не дало.

Попался маньяк довольно буднично — его схватили прохожие 26 ноября 1992 года во время попытки очередного нападения на девушку и передали милиционерам. Задержанным оказался 23-летний житель Таганрога Юрий Цюман. Он проходил по всем приметам — и ключ от квартиры совпадал с тем, что нашли рядом с последним убийством, и отпечатки пальцев на месте преступлений принадлежали ему, и биологический материал.

Чем занимался «черноколготочник» до серии убийств

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Цюман родился в январе 1969 года в Таганроге. На свет он появился придушенным пуповиной, из-за чего при рождении у него наблюдалась асфиксия и гематома лица. В детстве у будущего убийцы возникали нарушения сна и умеренная гипервозбудимость.

Его родители были запойными алкоголиками, которые не заботились о Юре и его брате. Дети росли в атмосфере перманентного семейного насилия. Отец будущего маньяка был неоднократно судим за кражи, а когда серьезно заболел, жена начала водить домой любовников. Пьяные утехи нередко проходили на глазах у детей.

Из‑за этого Юрий Цюман рос скрытным, но спокойным, тихим и на вид интеллигентным, хотя учился посредственно. Со сверстниками он в детстве почти не общался, вечерами часто проводил время с пенсионерками на скамейке возле подъезда. Иногда парню поручали катать детей в колясках по двору.

В более взрослые годы Юрий любил смотреть эротические фильмы. Со средней школы начал пить и курить, в результате страдал алкогольной зависимостью, из-за которой преступления совершал без особой осторожности и маскировки, оставляя улики. Он часто менял места работы. На момент задержания трудился столяром в реставрационных мастерских — по профессии, полученной в ПТУ. До этого с перерывами работал также в строительном кооперативе, разнорабочим, продавцом в овощном ларьке, а в начале 1992 года безуспешно пытался заняться предпринимательской деятельностью.

Также он имел проблемы в отношениях с противоположным полом. На почве сексуальной неполноценности, жизненных трудностей, а также регулярных ссор с матерью и ее сожителем сделался более обидчивым и ранимым. Это стало одним из факторов, подтолкнувших Цюмана к криминальному поведению. По некоторым данным, впервые сексуальное удовольствие от насилия над девушками он испытал еще в школе во время скандала с бросившей его подругой. После этого он стал искать возможность для реализации своих извращенных фантазий.

В 17 лет он напал на первую встречную девушку. Пытаясь спастись, она пригласила его домой, в надежде, что в квартире кто‑то есть. Цюман изнасиловал ее, ограбил, попытался совершить поджог квартиры и ушел, посчитав, что она мертва. Но его жертва выжила. Тогда его не смогли вычислить — парень вскоре ушел в армию. Демобилизовавшись, будущий маньяк в 1989 году попытался вновь напасть на молодую женщину и изнасиловать ее, но той удалось вырваться и сбежать.

Незадолго до ареста Цюман познакомился с девушкой, которая подыгрывала его садистским наклонностям — именно в этот период он перестал совершать убийства. Но когда она бросила маньяка, устав от его пьянства, «черноколготочник» вновь вернулся к охоте на людей.

Что стало с маньяком после поимки и где он сейчас

Таганрогского маньяка проверили на вменяемость и признали подлежащим уголовной ответственности, поскольку изнасилования и убийства он совершал, отдавая себе в этом отчет. Цюман признался в изнасилованиях и убийствах, объясняя преступления тем, что ему «явно не хватало женщины»: «По натуре я человек скромный. Даже сейчас, когда мне хочется курить, я стесняюсь попросить сигарету. Так же и во всем остальном. <…> С юношества я не знал, как подойти к девушке, о чем с ней говорить, как в ее присутствии себя вести. Меня все это пугало. Но со временем <…> я одел на лицо маску, то есть, хотя внутри меня все замирало от страха, я мог с улыбкой на лице заговорить с девушкой на улице. Но, тем не менее, постоянной девушки у меня не было и в половую связь я ни с кем не вступал».

Также, по словам маньяка, к преступлениям его подтолкнули насилие по телевидению и пьянство, из-за которого он «терял над собой контроль» и забывал про нормы поведения: «Захотелось женщину, и я взял ее силой. Не считаю это болезнью. Не будь я сильно пьян, я бы никогда не совершил эти преступления».

Фиксацию на темных колготках он на допросах объяснял тем, что в таком виде женские ноги «выглядят более привлекательными, чем нагие». При этом маньяк утверждал, что мог бы напасть и на женщин без колготок.

В феврале 1994 года суд приговорил Юрия Цюмана к смертной казни. Однако позднее расстрел заменили на пожизненное заключение.

Сейчас 57-летний Юрий Цюман отбывает наказание в колонии особого режима «Черный дельфин» в городе Соль-Илецке Оренбургской области. В 2011 и 2019 годах он безуспешно пытался обжаловать в Верховном Суде решение о замене смертной казни на пожизненное лишение свободы, считая назначенный ему вид наказания ухудшением своего положения. А в 2017 году, по отбытии 25-летнего срока за решеткой, маньяк подавал прошение об условно-досрочном освобождении, но его отклонили.

