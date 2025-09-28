Искитимский дьявол: в Сибири маньяк год насиловал и сжигал школьниц

На протяжении нескольких месяцев жители сибирских городов, в том числе двух миллионников — Омска и Новосибирска, с содроганием ждали, какие жуткие новости принесет им новый день. Они находили в безлюдных местах сгоревшие останки изнасилованных школьниц и молодых девушек с перерезанным горлом. Маньяк связывал их руки и ноги перед смертью. Как поймали преступника, кем он оказался — в материале NEWS.ru.

Как в Сибири началась серия убийств девушек

Маньяк совершил первое убийство 16 июня 1989 года в поселке Ложок под Новосибирском. Его жертвой стала 18-летняя продавщица Наталья Родникова. В день гибели девушка ехала на электричке из села Линево, где работала. Выйдя на нужной остановке, она решила пройти через лесополосу, чтобы сократить дорогу до дома. Там ей повстречался убийца. Пригрозив девушке ножом, он завел ее в лесную чащу, изнасиловал и зарезал. Затем душегуб бросил труп под кустами.

Через несколько часов он решил вернуться на место преступления, чтобы замести следы. Убийца натаскал на тело валежник и попытался сжечь труп.

Отец девушки, заподозрив неладное, пошел ее искать. Первым делом мужчина решил пройти путь, который его дочь обычно проделывала с электрички до дома и обратно, и увидел в глубине леса дым.

«[Отец убитой] подошел к тому месту и увидел останки человеческого тела, почти полностью сгоревшего. Он узнал дочь по босоножке, которая валялась в стороне и не успела сгореть», — вспоминал бывший сотрудник уголовного розыска Новосибирской области Сергей Брендин.

Что известно о почерке сибирского маньяка

Следующее убийство произошло в начале июля 1989 года в городе Искитиме Новосибирской области. В районе местного вокзала путь убийце преградила 12-летняя девочка Маша Д. Она случайно задела ногу преступника и стала извиняться. Мужчина возмутился и представился милиционером. При этом он показал ребенку удостоверение ударника коммунистического труда, которое принадлежало его теще.

Затем маньяк заявил, что следует наказать школьницу за проступок. Но он пообещал не делать этого, если на следующий день его «обидчица» придет на то же место для «профилактической беседы». При этом мужчина попросил ее ничего не говорить родителям. Если они обо всем узнают, будет еще хуже, сказал он.

Маша пришла на следующий день. Маньяк заманил ее в заброшенный дом, связал руки и ноги в позе «ласточки», вставил в рот кляп из лейкопластыря, изнасиловал и убил ножом. Затем душегуб поджег тело.

В августе 1989 года в безлюдных местах Новосибирска с интервалом в несколько дней произошли еще два убийства. В одном случае жертвой маньяка стала 18-летняя жена военного курсанта, в другом — 24-летняя студентка.

Пятое убийство было совершено 21 августа 1989 года в Омске, куда маньяк решил перебраться, чтобы замести следы. Он взял отпуск и отправился в соседний регион, где у него жили родственники. На этот раз жертвой маньяка стала 11-летняя школьница. Как и в предыдущих случаях, преступник связал ее в позе «ласточки» с помощью белой тесьмы, вставил в рот кляп, надругался, зарезал и сжег тело.

Что известно о выживших после нападений маньяка в Сибири

Как следует из материалов уголовного дела, пять женщин, пострадавших в результате нападений маньяка, выжили. Через несколько дней после второго убийства в Искитиме душегуб захотел расправиться с 19-летней девушкой.

«Она отдыхала в купальнике [на местном пляже], курила. К ней подошел парень и попросил сигаретку. Она угостила его сигареткой, он сделал две затяжки и выбросил. После этого сходу налетел на девочку и связал ее руки тесемкой белого цвета. Она была худенькой, развязала руки, освободилась и убежала», — вспоминает Брендин.

В милиции девушка смогла описать черты нападавшего, по которым составили его фоторобот и опубликовали во всех газетах Новосибирской области. После этого маньяк ненадолго затих, но вскоре «нарисовался» в областном центре, а затем перебрался в соседний Омск. Он знал, что на него началась «охота», поэтому решил сменить регион.

Как в Сибири началась паника из-за маньяка

После первого убийства в поселке Ложок была создана следственно-оперативная группа, которая начала проверять всех подозрительных лиц. Тем не менее никто не вызвал подозрения у милиционеров. После серии нападений, совершенных с одним и тем же почерком, сыщики пришли к выводу, что в регионе действует маньяк.

В Сибири началась паника. В период гласности в СССР стали открыто говорить о маньяках. При этом местные газеты начали предупреждать граждан об опасности, публикуя фоторобот сутулого молодого человека. Местные жители опасались отпускать детей в школы, девушки боялись ходить поодиночке по улицам в темное время суток.

Как милиционеры поймали серийного убийцу в Сибири

Маньяка задержали на выезде из Бердска Новосибирской области 1 сентября 1989 года. В тот день убийца приехал в город и напал на местную жительницу. Но девушка оказалась не из робкого десятка и смогла вырваться из лап душегуба, ударив его по лицу и подняв шум. Несмотря на то что нападение было совершено вдалеке от оживленных улиц, крики услышали двое пожарных. Они бросились на помощь пострадавшей, которая быстро показала, где и как все произошло.

Нападавший не успел скрыться. Пожарные настигли его в автобусе и сдали в милицию.

Задержанным оказался 30-летний житель поселка Ложок Искитимского района Новосибирской области Федор Козлов. В кармане у него был автобусный билет из Омска, перочинный нож, такой же кусок тесемки, каким маньяк связывал жертв, а также лейкопластырь, используемый в качестве кляпа. Козлов был как две капли воды похож на фоторобот убийцы. Впоследствии молодого человека опознали девушки, на которых он нападал.

Мужчина сознался во всех преступлениях и активно сотрудничал с оперативниками. Например, во время следственных действий он показал камень, под который спрятал сумочку первой жертвы, не обнаруженную сыщиками.

Что известно о маньяке

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Козлов родился в 1959 году в Семипалатинской области Казахской ССР. Вскоре после его рождения семья перебралась в Ростовскую область. Козлов рос замкнутым ребенком, из‑за чего часто подвергался буллингу со стороны сверстников. Будучи подростком, начал проявлять агрессию, забросил учебу и не слушался родителей.

Затем молодой человек уехал к родственникам в Тюменскую область. Там в 1976 году он в приступе ярости напал на 11-летнюю троюродную сестру и изнасиловал ее. Юного педофила попыталась остановить его 79-летняя бабушка. Разозлившись, Козлов схватил топор и зарубил обеих. За двойное убийство он как несовершеннолетний преступник получил максимальное наказание — 10 лет колонии.

Козлов полностью отбыл тюремный срок и вышел на свободу в 1986 году. Затем он уехал жить в Новосибирскую область к подруге, с которой переписывался, пока сидел в колонии. Там он женился на этой девушке и устроился на работу сварщиком. У супругов родился ребенок, но вскоре между ними начались скандалы, из-за которых жена уехала вместе с младенцем к родителям в поселок Евсино Искитимского района. Козлов впал в депрессию и стал вымещать злобу на незнакомых девушках.

По другой версии, супруги разъехались вынужденно и не по причине скандалов, а из-за того, что жене было трудно управляться с грудничком. Их соседи в поселке Ложок заявляли, что не видели чего-либо странного в поведении Козлова.

«[Во время обыска в доме Козлова после его задержания] мы пригласили понятых, заходит сосед, присматриваюсь: так я же, только когда мы фотопортрет составили, ходил по парку и показывал людям его карточку. Вот этому мужику я и показывал. Спрашиваю: «Почему соседа сразу-то не узнал?» А он мне: «Да я бы никогда на него не подумал. Спокойный, культурный, поздоровается всегда, с ребенком, с женой»», — вспоминал Брендин.

Почему сибирского маньяка не разоблачили после первого убийства

Когда фоторобот маньяка появился в газетах и на досках объявлений, знакомые узнали Козлова и начали шутить в духе «Да это ты на снимке», «Такой же лопоухий, на Козлова похож». Но никто не обратился в милицию, потому что мужчина производил положительное впечатление, не употреблял спиртное и был на хорошем счету на работе.

После первого убийства девушки возле железнодорожной станции Козлов попал в поле зрения сыщиков как ранее судимый за особо тяжкое преступление. К нему пришел участковый, который посчитал, что молодой человек встал на путь исправления. Сотрудник МВД повел себя непрофессионально, отметил бывший старший оперуполномоченный отдела по особо важным делам Борис Иванов.

«Он некачественно проверил, и Козлов ушел из нашего поля зрения. Я лично контролировал все справки, которые участковые составляли на подобный контингент. Если бы инспектор нормально описал его приметы, то благодаря свидетельским показаниям мы бы его сразу взяли в оборот. И не было бы больше убийств», — сказал Иванов.

Что стало с сибирским маньяком после задержания

Признавшись в убийствах и нападениях, Козлов говорил: «Я был как хищник на охоте, нравились слежка и борьба с женщиной». По некоторым данным, сексуальное насилие доставляло ему меньше удовлетворения, чем усмирение жертвы.

Во время следственного эксперимента в Искитиме душегуба чуть не забили до смерти местные жители, вспоминал Брендин. «Народ собрался на месте, где этот маньяк убил девочку, с палками и камнями. Они готовы были его разорвать в клочья. Мы его еле увезли», — сказал он.

По результатам психиатрической экспертизы Козлова признали вменяемым. Его уголовное дело отправили в Новосибирский областной суд, который 23 апреля 1990 года приговорил серийного убийцу к смертной казни. Но маньяк не дожил до расстрела. 1 сентября 1990-го, ровно через год после задержания, он повесился в камере СИЗО Новосибирска.

