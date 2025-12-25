Новый год — 2026
Фонд «Защитники Отечества» подвел итоги работы с обращениями участников СВО

Фонд «Защитники Отечества» решил 96% обращений от ветеранов СВО и семей

ВС РФ в зоне СВО
Фонд «Защитники Отечества» с начала своей работы принял около 2,3 млн запросов на помощь от участников СВО и их семей, сообщила статс-секретарь, замминистра обороны РФ и руководитель фонда Анна Цивилева. Она отметила, что 96% этих обращений были успешно решены, передает корреспондент NEWS.ru.

Всего с начала работы в фонд поступило 2 млн 300 тыс. запросов на оказание помощи, 96% из них решены положительно, — заявила Цивилева.

Глава фонда добавила, что в 2025 году удалось создать «уникальную экосистему» поддержки. По ее словам, помощь бойцам оказывается через разветвленную сеть региональных филиалов, которые взаимодействуют с различными ведомствами и общественными организациями во всех субъектах РФ.

Ранее глава департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов сообщил, что, согласно опросу, главными героями для россиян в 2025 году стали президент страны Владимир Путин и военнослужащие. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, респондентам задавали открытый вопрос без вариантов ответа.

