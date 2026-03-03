Масштабный сбой произошел в работе сотового оператора

Масштабный сбой произошел в работе оператора МТС, следует из данных на сайте «Сбой.рф». На неполадки пожаловались уже свыше 300 россиян. Больше всего обращений (17%) поступило от пользователей из Москвы.

Также о проблемах сообщают жители Забайкальского края (15%), Санкт-Петербурга (13%), Иркутской области (7%). Менее всего жалоб поступает из Ростовской области, Ставрополья и Ханты-Мансийского автономного округа. При этом пик жалоб пришелся на 11:45 по мск.

Ранее сообщалось, что сервисы Федеральной налоговой службы и Роскомнадзора 2 марта столкнулись с масштабным сбоем. По ФНС 40% обращений касались мобильного приложения, 28% — работы сайта и еще 27% — личного кабинета. В сервисе Роскомнадзора в 88% случаев не открывался сайт, еще 5% жалоб относились к личному кабинету.

До этого стало известно, что 28 февраля сбой произошел в работе нейросети DeepSeek. Пользователи жаловались, что сервер не отвечал, был занят или перегружен. Проблемы в большинстве случаев испытывали жители Новосибирской области.