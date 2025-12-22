В разбирательстве МТС и ФАС поставили точку МТС перечислил в бюджет России 664 млн рублей после разбирательства ФАС

Крупный сотовый оператор МТС перевел в государственный бюджет России 664 млн рублей, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Эти средства были признаны незаконно полученными в результате повышения тарифов весной 2024 года.

Это один из пунктов мирового соглашения между ведомством и компанией. ПАО «МТС» перечислило в бюджет 664 млн рублей незаконно полученного дохода от повышения тарифов в апреле — мае 2024 года, — сказано в сообщении.

Весной ФАС сообщила, что оператор связи отменит роуминг в Крыму и Севастополе. Федеральная антимонопольная служба сочла срок реализации технически обоснованным. Роуминг должны были отменить не позднее 30 июня 2025 года.

До этого Арбитражный суд Москвы поддержал решение ФАС в адрес МТС о прекращении взимания платы с абонентов в Крыму. В пресс-службе ведомства уточнили, что служба обвинила оператора связи в нарушении антимонопольного законодательства. В МТС решили обжаловать это решение, но инстанция поддержала решение ФАС.