Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 14:30

В разбирательстве МТС и ФАС поставили точку

МТС перечислил в бюджет России 664 млн рублей после разбирательства ФАС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Крупный сотовый оператор МТС перевел в государственный бюджет России 664 млн рублей, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Эти средства были признаны незаконно полученными в результате повышения тарифов весной 2024 года.

Это один из пунктов мирового соглашения между ведомством и компанией. ПАО «МТС» перечислило в бюджет 664 млн рублей незаконно полученного дохода от повышения тарифов в апреле — мае 2024 года, — сказано в сообщении.

Весной ФАС сообщила, что оператор связи отменит роуминг в Крыму и Севастополе. Федеральная антимонопольная служба сочла срок реализации технически обоснованным. Роуминг должны были отменить не позднее 30 июня 2025 года.

До этого Арбитражный суд Москвы поддержал решение ФАС в адрес МТС о прекращении взимания платы с абонентов в Крыму. В пресс-службе ведомства уточнили, что служба обвинила оператора связи в нарушении антимонопольного законодательства. В МТС решили обжаловать это решение, но инстанция поддержала решение ФАС.

МТС
ФАС
бюджеты
тарифы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уиткоффа заподозрили в нарушении этики из-за заключенных с ОАЭ сделок
«Прыжок в зиму»: идет мороз ниже –10, прогноз погоды в Москве на Новый год
Назначен новый руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи
Глава полиции Челябинска потерял работу
Роднина назвала причину проблем у Петросян на чемпионате России
Чекалин раскрыл, когда завершится процесс по делу о выводе средств за рубеж
Продюсер объяснил, почему Долиной не аплодировали на концерте
«Прижала в угол»: Товстик раскрыла, как узнала о романе мужа с Дибровой
Зеленский пообещал санкции гражданам Китая за поддержку СВО
Правозащитница перечислила плюсы и минусы оргзавоза мигрантов
В Евросоюзе рассказали, что необходимо для урегулирования на Украине
Москвичам рассказали о важных изменениях видеофиксации на дорогах
Евросоюз вторгся в российское правосудие
Дочь Юдашкина привела детей в Большой театр на «Щелкунчика»
«Единая Россия» отправила на СВО квадроциклы и квадрокоптеры
Россияне массово теряют зрение? Последствия гонконгского гриппа, детали
Боец СВО рассказал, как с пробитой головой спас тяжело раненого сослуживца
Эксперт назвала главную трудовую льготу для многодетных родителей
Медведчук объяснил, почему Зеленский заговорил о выборах
Власти поддержали ускоренную блокировку сайтов мошенников
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.