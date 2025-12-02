День матери
02 декабря 2025 в 09:32

Абоненты популярного российского оператора связи жалуются на сбои в работе

Свыше 70 жалоб на работу оператора МТС поступило за последние 30 минут

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Абоненты популярного российского оператора связи МТС массово сталкиваются с проблемами со связью, об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.рф». За последние полчаса пользователи пожаловались 73 раза.

Фиксируем проблемы в работе МТС! 73 жалобы за последние 30 минут, — говорится в сообщении.

Ранее масштабные перебои в работе мобильного интернета зафиксировали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Только от жителей города поступило около 70 тыс. жалоб на проблемы со связью в течение последних суток.

Кроме того, сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp. По данным портала «Сбой.рф», за 60 минут пользователи оставили 103 жалобы.

До этого пользователи из России массово пожаловались на сбои в работе голосового помощника «Алиса» и других сервисов «Яндекса». Согласно данным портала Downdetector, за час было зафиксировано множество обращений о неполадках. Пользователи сообщают, что «Алиса» не выполняет команды, такие как выключить свет в доме, и просит обратиться позже.

МТС
связь
сбои
неполадки
операторы
