Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 15:57

В работе РЖД зафиксировали массовый сбой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сервисы Российских железных дорог испытывают технические неполадки, об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса «Сбой.рф». Только за последние 15 минут от пользователей поступило свыше 40 жалоб. При этом причина массового сбоя не уточняется.

Фиксируем проблемы в работе РЖД! 41 жалоба за последние 15 минут, — говорится в сообщении.

Ранее пользователи из России столкнулись с проблемами в работе сервиса «Дневник.ру» для школьников и их родителей. За 15 минут было зарегистрировано 58 жалоб. Самое большое количество обращений зарегистрировали в Воронежской области (16%).

До этого масштабный сбой наблюдался в работе медийно-сервисного интернет-портала «Рамблер» — количество жалоб достигало 300. Россияне в большинстве случаев жаловались на ошибки при попытке входа в почту.

В ноябре пользователи также жаловались на работу онлайн-сервисов Российских железных дорог. Тогда за 15 минут было зафиксировано 47 жалоб. Общее число обращений за час приблизилось к 100. Пассажиры не могли купить билеты и открыть расписание, проблемы отмечались в нескольких регионах страны.

РЖД
железные дороги
сбои
неполадки
жалобы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Секс-работница спрятала в морозилку расчлененного новорожденного сына
Выпекаю венские круассаны: с заварным кремом и ягодами
В Германии увидели «страшную жажду» Киева к национализму
«Стреляют на звук»: волонтер рассказал о проблемах ПВО в Одесской области
Военэксперт раскрыл, почему Россия усилила удары по военным объектам Одессы
Уход возлюбленного, алкоголь, болезнь: как живет певица Татьяна Овсиенко
«Мы искренне заинтересованы»: Путин обозначил путь развития России
На Западе раскрыли предательство Макрона в адрес Мерца
Путин дал сигнал миру о роли ЕАЭС
В Париже задумались о проведении встречи Путина и Макрона
Беременные в рядах ВСУ, крах в Димитрове: новости СВО к вечеру 21 декабря
Самолет вернулся в Амстердам из-за трещины на лобовом стекле
Полиция начала проверку фитнес-тренера, пнувшего девушку в магазине
Названы самые нежеланные подарки на Новый год
«С удовольствием»: Путин дал оценку выступлению Лукашенко на ВНС
Суд наказал химчистку за порчу дорогого платья топ-менеджера РФС
«Вопросов нет»: Путин рассказал Лукашенко о встрече с Мишустиным
Уничтожение замаскированного танка ВСУ в зоне СВО попало на видео
В ДНР заявили, что ВС России перехватили инициативу на сложнейшем участке
Лукашенко на встрече с Путиным оценил военное сотрудничество с Россией
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.