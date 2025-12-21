В работе РЖД зафиксировали массовый сбой

Сервисы Российских железных дорог испытывают технические неполадки, об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса «Сбой.рф». Только за последние 15 минут от пользователей поступило свыше 40 жалоб. При этом причина массового сбоя не уточняется.

Фиксируем проблемы в работе РЖД! 41 жалоба за последние 15 минут, — говорится в сообщении.

Ранее пользователи из России столкнулись с проблемами в работе сервиса «Дневник.ру» для школьников и их родителей. За 15 минут было зарегистрировано 58 жалоб. Самое большое количество обращений зарегистрировали в Воронежской области (16%).

До этого масштабный сбой наблюдался в работе медийно-сервисного интернет-портала «Рамблер» — количество жалоб достигало 300. Россияне в большинстве случаев жаловались на ошибки при попытке входа в почту.

В ноябре пользователи также жаловались на работу онлайн-сервисов Российских железных дорог. Тогда за 15 минут было зафиксировано 47 жалоб. Общее число обращений за час приблизилось к 100. Пассажиры не могли купить билеты и открыть расписание, проблемы отмечались в нескольких регионах страны.