Эксперты назвали самые востребованные профессии в России Менеджеры по продажам стали самыми востребованными специалистами в 2026 году

Менеджеры по продажам стали самыми востребованными специалистами в России в феврале 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе hh.ru. По данным компании, работодатели разместили 42,2 тысячи вакансий для этой категории.

На втором месте продавцы-кассиры с 30,9 тысячи вакансий. В топ-10 также вошли водители, бухгалтеры, курьеры и врачи.

Ранее сообщалось, что работодатели Санкт-Петербурга готовы платить от 200 тыс. рублей врачам-хирургам и водителям электробусов. В топ высокооплачиваемых вакансий в марте также вошли «инженер по сопровождению проектов» (от 172 тыс. рублей), «начальник юридического отдела» (163 тыс. рублей) и «менеджер по продажам запчастей» (150–200 тыс. рублей).

До этого в Петербурге открылась вакансия курьера с оплатой от 277 тыс. рублей. Интернет-магазин ищет сотрудника для доставки оплаченных заказов до квартир покупателей. По данным источников, от кандидатов требуются скорость, внимательность и хорошая ориентация на местности. Кроме того, важно, чтобы сотрудники сами хотели зарабатывать.