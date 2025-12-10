ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 13:24

Глава МегаФона признан лучшим CEO в России

Фото: Пресс-служба «МегаФон»
Ассоциация менеджеров признала генерального директора МегаФона Хачатура Помбухчана лучшим CEO страны. Он был удостоен главной награды рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» — лучший высший руководитель.

«Топ-1000 российских менеджеров» считается одним из наиболее авторитетных бизнес-рейтингов и важным барометром деловой репутации в России, победа в нем говорит о реальном признании профессионального сообщества. Ранее Хачатур Помбухчан уже был признан сильнейшим CEO в телекоме, эта награда закрепляет результаты его работы на уровне всего российского бизнеса.

Под руководством Хачатура Помбухчана МегаФон прошел один из самых результативных периодов в своей истории и стал мобильным оператором номер один в стране, объединив технологическое лидерство, подтверждаемое независимыми исследованиями на протяжении девяти лет, и устойчивое превосходство в ключевых финансовых показателях.

В этом году академики премии — ведущие топ-менеджеры из разных отраслей — проявили исключительное единство в голосовании. Впервые за последние десять лет победителем стал руководитель из телеком-индустрии — Хачатур Помбухчан, которого профессиональное сообщество признало «Лучшим высшим руководителем в России». Под его руководством МегаФон успешно укрепляет свои позиции и показывает результаты, которые служат ориентиром для бизнеса по всей стране, — отметил исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

Помимо генерального директора сильные позиции «МегаФона» в рейтинге Топ-1000 подтвердили сразу 15 топ-менеджеров компании. Первые места в своих категориях заняли семь ключевых директоров «МегаФона»: коммерческий директор Дмитрий Рудских, финансовый директор Денис Федотов, коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян, директор по стратегическим коммуникациям и развитию бренда Елена Мартынова, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко и другие. Еще восемь руководителей вошли в тройку сильнейших профессионалов страны в своих направлениях. Итоговые позиции в рейтинге демонстрируют, что бизнес-результаты МегаФона получили высокую оценку сразу по нескольким важнейшим направлениям работы компании.

В управлении нет персональных побед. Любая личная награда — это результат командных усилий. Эта премия в очередной раз подтверждает, что в МегаФоне работает одна из сильнейших команд в стране, — отметил Хачатур Помбухчан.

Ранее МегаФон одержал первенство в ежегодном отраслевом аналитическом исследовании ComNews «Корпоративные сети Private LTE/5G в РФ и Казахстане». Оператор уже был признан рекордсменом по числу коммерческих запусков таких проектов в 2025 году согласно обзору агентства «ИАА Рустеле.Ком».

