В 12:38 мск сегодня Луна начнет 13-й день текущего лунного цикла. Он продлится более 24 часов.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Луна почти подошла к пиковой фазе своего цикла — до полнолуния остается менее трех суток. Сегодня над спутником Земли берут шефство вечно двойственные Близнецы.

Общие рекомендации на этот день

Сегодня день, когда все нерешенные проблемы предстанут перед нами в полный рост. С одной стороны, это приведет к тому, что мы весь день можем ходить по кругу. С другой — сутки предоставят отличный шанс для решения проблем во взаимоотношениях. Будет возможность расставить все точки над и раз и навсегда выяснить отношения.

Здоровье и красота

Идеальный день для проведения омолаживающих и уходовых процедур. Запланируйте посещения спа-салона или бассейна. Благоприятны в этот день также стрижка и маникюр.

Фаза Луны сегодня, 31 декабря: омолаживаемся, решаем старые проблемы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бизнес и деньги

Хорошо пойдет обучение, расширение деловых контактов. Почти все проблемы и недоразумения сегодня можно будет решить с помощью откровенного разговора. Работайте в команде. День удачен для финансовых операций.

Природа

Перед полнолунием рыбалка, как всегда, будет неудачной. Садоводам рекомендуется уделить особое внимание комнатным растениям, которые цветут зимой. Владельцам домашних животных стоит озаботиться обогащением досуга питомцев.

Свадьба

День не годится для заключения брака. А вот общение с родственниками, романтические свидания и семейные ужины сегодня пройдут отлично.