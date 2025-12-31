Во Франции рассказали, к чему приведет новый кредит Украине

Во Франции рассказали, к чему приведет новый кредит Украине Le Figaro: кредит Украине на €90 млрд ударит по французам

Инициатива Евросоюза о выплате кредита Киеву на сумму €90 млрд может усугубить долговые проблемы Франции, пишет французская газета Le Figaro. Журналисты отметили, что в 2025 году госдолг Франции достиг 117,4% ВВП.

В то время как Франция с трудом принимает сбалансированный бюджет, европейские кредиты Украине, финансируемые за счет заемных средств, вызывают вопросы, — говорится в публикации.

В материале сказано, что эта ситуация должна была «вызвать шок», но в итоге привела лишь к «коллективному отрицанию» проблемы.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин обратил внимание, что лидеры Евросоюза вряд ли примут новые решения по поводу конфликта на Украине в начале 2026 года. По его мнению, европейские политики устали от коммуникации с украинским президентом Владимиром Зеленским.

До этого экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник указал, что Киев может незаконно присвоить часть финансовой помощи от Евросоюза в размере €90 млрд. По его словам, в будущем лица, причастные к хищению, будут привлечены к ответственности.