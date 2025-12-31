Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 05:28

Юрист рассказала за какой новогодний декор для автомобиля могут лишить прав

Юрист Рудакова: за декор автомобиля гирляндами могут лишить водительских прав

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Декор автомобиля гирляндами может привести к лишению водительских прав, рассказала ТАСС юрист Елена Рудакова. По ее словам, неправильная установка огней может ввести в заблуждение других участников дорожного движения.

Если водитель установит фонарики красного цвета на передней части автомобиля или белого цвета — на задней, это может вводить в заблуждение относительно направления движения транспортного средства в темноте. За такие действия может последовать лишение прав на срок от шести месяцев до одного года, — заявила юрист.

Ранее в МВД напомнили, что водителю необходимо заранее заменить права, если их срок действия истекает в нерабочие дни новогодних праздников. Там уточнили, что действие российских водительских удостоверений, сроки которых истекают или истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года включительно, продлены на три года.

До этого Минцифры предложило уравнять бумажные водительские права и соответствующий QR-код из «Госуслуг». Использование документов в электронном виде в случае принятия предложения будет добровольным.

