Россиянам рассказали, кому пора срочно менять права МВД: нужно заменить права, если они заканчиваются в Новый год

Водителю необходимо заранее заменить права, если их срок действия истекает в нерабочие дни новогодних праздников, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД. Там напомнили, что действие российских водительских удостоверений, сроки которых истекают или истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года включительно, продлены на три года.

В случае истечения срока действия водительского удостоверения в нерабочий день владельцу такого удостоверения необходимо заранее позаботиться о его замене, — подчеркнули в пресс-службе.

