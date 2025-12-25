Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 06:49

Россиянам рассказали, кому пора срочно менять права

МВД: нужно заменить права, если они заканчиваются в Новый год

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Водителю необходимо заранее заменить права, если их срок действия истекает в нерабочие дни новогодних праздников, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД. Там напомнили, что действие российских водительских удостоверений, сроки которых истекают или истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года включительно, продлены на три года.

В случае истечения срока действия водительского удостоверения в нерабочий день владельцу такого удостоверения необходимо заранее позаботиться о его замене, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее кандидат юридических наук юрист Дмитрий Матюшенков рассказал, куда обращаться из-за доначисления пошлины на автомобили. По его словам, обжаловать доначисление пошлины на автомобиль можно в вышестоящем таможенном органе или сразу в суде.

До этого юрист Илья Русяев рассказал, что региональные уполномоченные по правам человека помогают в разрешении споров на рынке подержанных автомобилей. Для восстановления справедливости также потребуется юридическая помощь.

Тем временем вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр сообщил, что покупка автомобиля через хаб не несет дополнительных рисков. Он отметил, что на таких дисконтах скидка может составлять до 40%.

права
автомобили
МВД
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зеленский жутко обидчив»: раскрыто, чем обернется скандал в Чехии
Раскрыто число сбитых за ночь украинских БПЛА на территории России
«Похоронен за двором»: беженка рассказала о пережитом кошмаре в Торском
Ставка Сырского, ВСУ пускают «на мясо»: новости СВО к утру 25 декабря
«План не сработает»: в ФРГ признали, что Киев лишился партнера в лице США
«Плохой Санта»: Трамп сделал предупреждение по поводу вторжения в США
Путин рассказал про героизм военных КНДР в Курской области
Слюсарь раскрыл подробности атаки ВСУ на Ростовскую область
Россиянам объяснили, как встретить Новый год без вреда для природы
Депутат ответил, каких артистов обязательно нужно признавать иноагентами
Трамп появился на публике с новыми синяками
Россиянам рассказали, кому пора срочно менять права
Юрист ответил, в каких случаях завещание не гарантирует прав на квартиру
Ракетоносцы Ту-95МС совершили полет над Норвежским морем
Стало известно о состоянии девочек, брошенных матерью в Норильске
Врач рассказал, что помогает перенести резкие перепады температуры
Назван способ самостоятельно утеплить пластиковые окна
Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Гуляйполе
Самый лучший холодец из говядины по всем правилам: застывает сам!
Разгром бункера ВСУ и победа сил ПВО: успехи ВС РФ к утру 25 декабря
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.