11 декабря 2025 в 12:52

Юрист объяснил, куда обращаться из-за доначисления пошлины на авто

Юрист Матюшенков: обжаловать доначисление можно в вышестоящем таможенном органе

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Обжаловать доначисление пошлины на автомобиль можно в вышестоящем таможенном органе или сразу в суде, рассказал 360.ru кандидат юридических наук, юрист Дмитрий Матюшенков. Он отметил, что срок для обжалования составляет 20 дней с момента получения документа.

Юрист объяснил, что таможенные службы могут доначислять пошлину, основываясь на информации с сайтов с аукционами. Он подчеркнул, что такие сайты, где цены устанавливаются пользователями произвольно, не могут считаться официальными источниками информации.

Матюшенков посоветовал в первую очередь собрать все необходимые документы — копии договора купли-продажи, платежные документы, переписку с продавцом, а также официальные данные о стоимости авто в стране вывоза. По его словам, подойдут выписки с сайтов дилеров или подтвержденные прайс-листы.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что при покупке автомобиля с пробегом надо проверить VIN-код в сервисе ГИБДД или через «Госуслуги». Он также подчеркнул, что коммерческие сервисы вроде отчетов по VIN собирают данные о машине в один файл, а все проверки можно сохранить: скриншоты с датами, распечатки страниц, копии договоров.

