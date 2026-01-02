В одной стране ЕС назвали визит Зеленского позором Колумнист Ренкас: визит Зеленского в Варшаву стал позором для Польши

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву нанес ущерб престижу польской дипломатии, написал в газете Myśl Polska колумнист Конрад Ренкас. По его мнению, власти Польши продолжают безрезультатно финансировать «проигрывающий Киев», что является крупнейшим поражением в отношениях двух стран.

Визит Зеленского — это позор для дипломатии и всего политического класса Третьей Польской Республики, а также крупнейшее поражение в польско-украинских отношениях, — говорится в сообщении.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий выразил критику в адрес украинского коллеги Владимира Зеленского за недостаточную признательность за предоставленную помощь. Глава польского государства заявил, что Киев начал воспринимать поддержку со стороны Варшавы как нечто само собой разумеющееся.

Кроме того, советник главы Донецкой Народной Республики, военный эксперт Ян Гагин выразил мнение, что мирное соглашение с Россией не в интересах украинских политиков во главе с Зеленским. По его словам, это связано с тем, что западные государства предоставляют Киеву значительные финансовые средства, которые прекратятся в случае завершения боевых действий.