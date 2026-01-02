«На отлично»: Трамп похвастался здоровьем

Президент США Дональд Трамп сообщил, что врачи Белого дома признали, что у него «идеальное здоровье». В своей Сети Truth Social он добавил, что не только прошел медицинское обследование, но и на отлично сдал тест на умственные способности.

Врачи Белого дома только что сообщили, что у меня «идеальное здоровье» и что я в третий раз подряд «прошел на отлично» (то есть правильно ответил на 100% заданных вопросов) когнитивное обследование, которое ни один другой президент или предыдущий вице-президент не согласились пройти, — указал он.

Накануне, 1 января, сообщалось, что окружение Трампа обеспокоено, как тот демонстрирует признаки старения. Как сообщается, это происходит и на публике, и в частной жизни.

Также сообщалось, что Трамп превышает рекомендуемые врачом дозы приема аспирина и порой пренебрегает медицинскими рекомендациями, доверяя своему здоровью собственной генетической предрасположенности. На протяжении четверти века американский лидер регулярно принимал большие дозировки лекарства, считая это необходимым для снижения вязкости крови.