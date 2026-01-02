Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 18:04

«На отлично»: Трамп похвастался здоровьем

Трамп заявил, что врачи Белого дома признали его здоровым и умным

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/CNP / MediaPunch/imago-images.de/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп сообщил, что врачи Белого дома признали, что у него «идеальное здоровье». В своей Сети Truth Social он добавил, что не только прошел медицинское обследование, но и на отлично сдал тест на умственные способности.

Врачи Белого дома только что сообщили, что у меня «идеальное здоровье» и что я в третий раз подряд «прошел на отлично» (то есть правильно ответил на 100% заданных вопросов) когнитивное обследование, которое ни один другой президент или предыдущий вице-президент не согласились пройти, — указал он.

Накануне, 1 января, сообщалось, что окружение Трампа обеспокоено, как тот демонстрирует признаки старения. Как сообщается, это происходит и на публике, и в частной жизни.

Также сообщалось, что Трамп превышает рекомендуемые врачом дозы приема аспирина и порой пренебрегает медицинскими рекомендациями, доверяя своему здоровью собственной генетической предрасположенности. На протяжении четверти века американский лидер регулярно принимал большие дозировки лекарства, считая это необходимым для снижения вязкости крови.

Дональд Трамп
Россия
Белый дом
США
