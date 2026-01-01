Окружение обеспокоено состоянием здоровья Трампа

Президент США Дональд Трамп демонстрирует признаки старения, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на его окружение. Как сообщается, это происходит и на публике, и в частной жизни.

Трамп в 79 лет демонстрирует признаки старения как на публике, так и в частной жизни, — говорится в публикации.

Газета обращает внимание на то, что, кроме занятий гольфом, Трамп не уделяет внимания систематическим физическим нагрузкам, предпочитая рацион питания, насыщенный солью и жиром, включающий блюда вроде бургеров и картофеля фри. При этом он часто игнорирует советы врачей, полагаясь на хорошую генетику.

Ранее журналисты сообщали, что Трамп якобы задремал прямо на совещании в Овальном кабинете. Но пресс-служба Белого дома опровергла эти слухи. Стоит отметить, что сам Трамп неоднократно жестко высказывался о бывшем президенте Джо Байдене, подчеркивая, что его видели спящим публично. Во время предвыборной кампании прошлого года Трамп активно нападал на Байдена, утверждая, что у того отсутствует энергия, называя его Сонным Джо даже после поражения соперника.