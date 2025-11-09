Трамп попался на ошибке Байдена CNN: Трамп заснул на важном совещании в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп уснул во время совещания в Овальном кабинете, сообщает CNN. В Белом доме опровергли эту информацию.

Кадры, на которых Дональд Трамп, по-видимому, закрывает глаза во время заявления в Овальном кабинете на этой неделе, быстро распространились по социальным сетям в эти выходные, — пишет CNN.

Трамп резко критиковал бывшего президента Джо Байдена за то, что его замечали с закрытыми глазами на публичных мероприятиях. На прошлогодних выборах Трамп критиковал его за отсутствие энергии, называл его Сонным Джо и продолжал использовать это прозвище после победы.

Ранее Трамп и госсекретарь Марко Рубио столкнулись, поднимаясь по трапу самолета. Уточняется, что это произошло перед вылетом из аэропорта в Морристауне, штат Нью-Джерси.

Трамп оступился примерно на половине пути, идя по трапу, но сразу же восстановил равновесие. Перед тем как войти в президентский самолет, он обернулся и помахал рукой журналистам. Рубио, который поднимался по трапу сразу за Трампом, повторил его участь.