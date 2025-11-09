Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 12:48

Трамп попался на ошибке Байдена

CNN: Трамп заснул на важном совещании в Овальном кабинете

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп уснул во время совещания в Овальном кабинете, сообщает CNN. В Белом доме опровергли эту информацию.

Кадры, на которых Дональд Трамп, по-видимому, закрывает глаза во время заявления в Овальном кабинете на этой неделе, быстро распространились по социальным сетям в эти выходные, — пишет CNN.

Трамп резко критиковал бывшего президента Джо Байдена за то, что его замечали с закрытыми глазами на публичных мероприятиях. На прошлогодних выборах Трамп критиковал его за отсутствие энергии, называл его Сонным Джо и продолжал использовать это прозвище после победы.

Ранее Трамп и госсекретарь Марко Рубио столкнулись, поднимаясь по трапу самолета. Уточняется, что это произошло перед вылетом из аэропорта в Морристауне, штат Нью-Джерси.

Трамп оступился примерно на половине пути, идя по трапу, но сразу же восстановил равновесие. Перед тем как войти в президентский самолет, он обернулся и помахал рукой журналистам. Рубио, который поднимался по трапу сразу за Трампом, повторил его участь.

Дональд Трамп
Джо Байден
США
президенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 9 ноября, фото, видео
В ДНР рассказали, чем вынуждены заниматься бойцы ВСУ под Красноармейском
В Кремле раскрыли подробности награждения создателей «Буревестника»
«Ягуар пробудится»: Трампа припугнули древним пророчеством
Военкор раскрыл реальные масштабы энергетического коллапса на Украине
В Мьянме снесли больше сотни зданий из-за мошенников
Патриарх наградил представителей власти церковными орденами
«Негативный сигнал»: стало известно о тревожном для Зеленского жесте Запада
Названо место проведения церемонии прощания с Владимиром Симоновым
«Появятся нескоро»: в Кремле оценили «Буревестник» и «Посейдон»
Баня загорелась в жилом комплексе российского города
Погода в Москве в понедельник, 10 ноября: ждать ли заморозков и снега
«Наше вооружение лучше»: Лавров намекнул на кризис в ВПК США
В США раскрыли шокирующую правду о доходах Meta от мошеннической рекламы
Песков раскрыл, проводили ли Россия и Китай ядерные испытания
Лавров рассказал об одержимости Запада секретами России в одной сфере
Выживший в огненном ДТП с Lamborghini раскрыл подробности аварии
Умер художник-концептуалист Булатов
В Госдуме пригрозили ВСУ ответом на повреждение энергосистемы Белгорода
«Это последний раз»: Симоньян высказалась о съемках на фоне химиотерапии
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.