22 декабря 2025 в 13:52

Пашинян снял видео под кавер на песню Газманова

Пашинян опубликовал видео с песней «Дождись» в исполнении группы Uma2rman

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am
Премьер-министр Армении Никол Пашинян снял видео, которое сопровождалось песней Олега Газманова «Дождись» в исполнении группы Uma2rman. В Telegram-канале политик опубликовал ролик, где видно, как он сидит у окна предполагаемого отеля в Санкт-Петербурге. Напротив виднеется Исаакиевский собор и площадь.

Доброе утро, хорошего дня, и люблю всех вас, — подписал публикацию Пашинян.

Для съемки политик нарядился в черную шляпу, белую рубашку, темные брюки и винного цвета галстук. В конце ролика Пашинян сложил руки в сердечко и показал его подписчикам. За окном было пасмурно, а внизу стояла машина ДПС.

Ранее премьер Армении опубликовал видео под песню «Ласкового мая» «Белые розы». Политик также надел шляпу и записал ролик на фоне украшенной к Новому году Москвы. В конце он поставил смартфон на подоконник и сложил руки в форме сердца.

10 декабря Пашинян признался всем в любви под песню You're My Heart, You're My Soul. Политик снимал видео из Берлина, показав вид из окна на столицу Германии и Бранденбургские ворота.

Никол Пашинян
Cанкт-Петербург
Армения
СНГ
