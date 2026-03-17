Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 14:48

Пашинян пожаловался на отсутствие специалистов для лунной программы Армении

Никол Пашинян
Подписывайтесь на нас в MAX

У Армении нет возможностей для реализации лунной программы из-за нехватки специалистов, заявил на форуме по инновациям в общественной сфере премьер-министр страны Никол Пашинян. Ключевым условием для достижения подобных целей он назвал наличие профессионалов и эффективной системы, сообщает РИА Новости.

В качестве примера он привел американскую программу «Аполлон», отметив, что в ней участвовали около 400 тысяч ученых и инженеров, без которых реализация проекта была бы невозможна.

Мы, конечно, за нашу тысячелетнюю историю никогда не планировали и, к сожалению, сегодня тоже не планируем лететь на Луну, И причина одна — отсутствие этих 400 тысяч ученых и профессионалов. Если бы эти 400 тысяч профессионалов и ученых у нас были, кто-то мог бы объяснить, почему мы должны были отказаться от полета на Луну. Почему? Нет никакой причины, — заявил Пашинян.

Премьер добавил, что отсутствие необходимых ресурсов формирует отношение к подобным целям как к недостижимым. В этом контексте он использовал метафору о лисе и винограде, подчеркнув, что для страны такие проекты остаются отложенной перспективой из-за текущего уровня развития.

Ранее Пашинян извинился перед своей гражданской женой Анной Акопян в Telegram-канале. Накануне она сообщила о расставании с политиком. По словам Пашиняна, супруга была его убежищем и опорой. Прощения он попросил за все «горечи», которые мог причинить.

Армения
Никол Пашинян
Луна
космос
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.