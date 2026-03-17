Пашинян пожаловался на отсутствие специалистов для лунной программы Армении

У Армении нет возможностей для реализации лунной программы из-за нехватки специалистов, заявил на форуме по инновациям в общественной сфере премьер-министр страны Никол Пашинян. Ключевым условием для достижения подобных целей он назвал наличие профессионалов и эффективной системы, сообщает РИА Новости.

В качестве примера он привел американскую программу «Аполлон», отметив, что в ней участвовали около 400 тысяч ученых и инженеров, без которых реализация проекта была бы невозможна.

Мы, конечно, за нашу тысячелетнюю историю никогда не планировали и, к сожалению, сегодня тоже не планируем лететь на Луну, И причина одна — отсутствие этих 400 тысяч ученых и профессионалов. Если бы эти 400 тысяч профессионалов и ученых у нас были, кто-то мог бы объяснить, почему мы должны были отказаться от полета на Луну. Почему? Нет никакой причины, — заявил Пашинян.

Премьер добавил, что отсутствие необходимых ресурсов формирует отношение к подобным целям как к недостижимым. В этом контексте он использовал метафору о лисе и винограде, подчеркнув, что для страны такие проекты остаются отложенной перспективой из-за текущего уровня развития.

