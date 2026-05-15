Трамп рассказал, как быстро США могут разрушить инфраструктуру Ирана Трамп: США могут вывести из строя инфраструктуру Ирана за два дня

США способны за два дня вывести из строя критическую инфраструктуру Ирана, заявил на борту президентского самолета глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, американские силы могут нанести удары по мостам и энергетическим объектам страны.

Мы могли бы вывести из строя их мосты и электросети. За два дня мы могли бы вывести из строя все, — сказал Трамп.

Ранее президент заявил, что США готовы получить запасы иранского обогащенного урана любыми способами. По его словам, Вашингтон допускает проведение операции на территории Ирана, если Тегеран откажется передать материалы добровольно. Президент США также выразил уверенность, что возможная операция не будет представлять сложности для американской стороны.

Политолог и историк Вадим Мингалев предупредил, что США копят силы для операции под кодовым названием «Кувалда». Он отметил, что у Вашингтона осталось больше возможностей для новой операции, чем принято думать. Эксперт заявил, что США могут захватить острова Большой и Малый Томб и Абу-Муса в Персидском заливе. Однако, по его словам, западные власти испытывают страх перед возобновлением войны из-за стойкости иранского народа.