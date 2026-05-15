День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 16:30

Трамп рассказал, как быстро США могут разрушить инфраструктуру Ирана

Трамп: США могут вывести из строя инфраструктуру Ирана за два дня

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

США способны за два дня вывести из строя критическую инфраструктуру Ирана, заявил на борту президентского самолета глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, американские силы могут нанести удары по мостам и энергетическим объектам страны.

Мы могли бы вывести из строя их мосты и электросети. За два дня мы могли бы вывести из строя все, — сказал Трамп.

Ранее президент заявил, что США готовы получить запасы иранского обогащенного урана любыми способами. По его словам, Вашингтон допускает проведение операции на территории Ирана, если Тегеран откажется передать материалы добровольно. Президент США также выразил уверенность, что возможная операция не будет представлять сложности для американской стороны.

Политолог и историк Вадим Мингалев предупредил, что США копят силы для операции под кодовым названием «Кувалда». Он отметил, что у Вашингтона осталось больше возможностей для новой операции, чем принято думать. Эксперт заявил, что США могут захватить острова Большой и Малый Томб и Абу-Муса в Персидском заливе. Однако, по его словам, западные власти испытывают страх перед возобновлением войны из-за стойкости иранского народа.

Мир
США
Иран
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Воткнул нож и провернул»: россиянка выжила после попытки убийства в лесу
Дом без визуального шума: как создать спокойное пространство
Определена судьба матерившегося и подравшегося с врачами судьи
Погибшего в зоне СВО актера из «Чернобыля» похоронили в Омске
Выходцы из СССР оказались одними из самых богатых людей Британии
Способный вести разведку самолет заметили над Эстонией около границы с РФ
В ГД ответили, почему в ЕС активно начали искать переговорщика с Россией
Путин поручил Генпрокуратуре проверить защиту регионов от подтоплений
«Вероятность покушения»: украинские маги предрекли Зеленскому скорый конец
Лукашенко раскрыл, откуда в Белоруссию поступает две трети гумпомощи
Болельщикам дали ценный совет по покупке билетов на суперфинал Кубка России
Следствие просит заочно арестовать журналистку-иноагента Ларину
Стало известно, почему Жириновский с детства мечтал стать политиком
Знаменитую российскую поэтессу признали иноагентом
Ценник на черешню в одном из супермаркетов Москвы достигает 3 тыс. рублей
Освобождавший Курскую область участник СВО нашел жену в Судже
Талибы хотят отправить в Россию трудовых мигрантов
Обвиняемого в нападении с ножом на ребенка в Подмосковье взяли под стражу
Анализ ИИ показал, когда спасатели могут найти Усольцевых
Обмен с Киевом «205 на 205» и прорыв к Орехову: новости СВО к вечеру 15 мая
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.