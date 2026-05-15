День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 16:53

Мужчина расстрелял полицейских из-за отсутствия прав

На Украине мужчина расстрелял полицейских при проверке документов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мужчина открыл стрельбу по полицейским при проверке документов в Хмельницкой области на западе Украины, в результате один сотрудник погиб, другой ранен, сообщила Нацполиция Украины. Отмечается, что злоумышленник скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел в селе Терловка. Полицейские остановили для проверки автомобиль, водитель которого ранее был лишен водительских прав. Тогда он открыл стрельбу.

Ранее сообщалось, что мужчина подорвал гранату возле магазина в Харькове вечером 26 апреля. В областном управлении полиции сообщили, что взрыв повредил двери, ведущие в подвальное помещение. На месте нашли фрагменты взрывателя ручной гранаты. Пострадавших не было.

До этого на Украине задержали мужчину, который угрожал сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) гранатами и ударил одного из них ножом. Им оказался 55-летний местный житель.

Также самовольно оставивший воинскую часть украинец угрожал полицейским гранатой. Мужчина выдернул чеку и заявил, что может подорвать других людей.

Европа
Украина
стрельба
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погибшего в зоне СВО актера из «Чернобыля» похоронили в Омске
Выходцы из СССР оказались одними из самых богатых людей Британии
Способный вести разведку самолет заметили над Эстонией около границы с РФ
В ГД ответили, почему в ЕС активно начали искать переговорщика с Россией
Путин поручил Генпрокуратуре проверить защиту регионов от подтоплений
«Вероятность покушения»: украинские маги предрекли Зеленскому скорый конец
Лукашенко раскрыл, откуда в Белоруссию поступает две трети гумпомощи
Болельщикам дали ценный совет по покупке билетов на суперфинал Кубка России
Следствие просит заочно арестовать журналистку-иноагента Ларину
Стало известно, почему Жириновский с детства мечтал стать политиком
Знаменитую российскую поэтессу признали иноагентом
Ценник на черешню в одном из супермаркетов Москвы достигает 3 тыс. рублей
Освобождавший Курскую область участник СВО нашел жену в Судже
Талибы хотят отправить в Россию трудовых мигрантов
Обвиняемого в нападении на ребенка в Подмосковье взяли под стражу
Анализ ИИ показал, когда спасатели могут найти Усольцевых
Обмен с Киевом «205 на 205» и прорыв к Орехову: новости СВО к вечеру 15 мая
Арт-фестиваль «Русская Венеция» состоится в Ивановской области
Мужчина расстрелял полицейских из-за отсутствия прав
У сторонников Ермака возникли проблемы со сбором залога
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.