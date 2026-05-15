Мужчина расстрелял полицейских из-за отсутствия прав

Мужчина открыл стрельбу по полицейским при проверке документов в Хмельницкой области на западе Украины, в результате один сотрудник погиб, другой ранен, сообщила Нацполиция Украины. Отмечается, что злоумышленник скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел в селе Терловка. Полицейские остановили для проверки автомобиль, водитель которого ранее был лишен водительских прав. Тогда он открыл стрельбу.

Ранее сообщалось, что мужчина подорвал гранату возле магазина в Харькове вечером 26 апреля. В областном управлении полиции сообщили, что взрыв повредил двери, ведущие в подвальное помещение. На месте нашли фрагменты взрывателя ручной гранаты. Пострадавших не было.

До этого на Украине задержали мужчину, который угрожал сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) гранатами и ударил одного из них ножом. Им оказался 55-летний местный житель.

Также самовольно оставивший воинскую часть украинец угрожал полицейским гранатой. Мужчина выдернул чеку и заявил, что может подорвать других людей.