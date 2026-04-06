«Отбивавшегося» от ТЦК гранатами украинца задержали

Мужчину, который угрожал сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) гранатами и ударил одного из них ножом, задержали, сообщили в Telegram-канале полиции Харьковской области. Известно, что во время инцидента он также дважды выстрелил из пневматического пистолета.

В Харькове полицейские задержали мужчину, который напал на военнослужащего ТЦК. Им оказался 55-летний мужчина, — рассказали в органах.

Ранее молодой одессит скрылся от сотрудников ТЦК, взобравшись на крышу автомобиля. Мужчина выполнил трюк в прыжке. Несколько военкомов попытались броситься в погоню, однако беглец уже скрылся из виду.

До этого сообщалось, что сотрудники херсонского ТЦК забрали у местной жительницы гуся. Они вторглись в один из домов, чтобы мобилизовать проживавшего там мужчину, но не смогли его найти. Работники украинского военкомата решили не возвращаться с пустыми руками, пролезли в гусятник и забрали птицу.

Тем временем депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил, что сотрудники ТЦК причастны к гибели отца шестерых детей. Мужчину избили до смерти представители территориального центра комплектования.