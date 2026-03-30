Сотрудники одного из территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) насмерть забили мужчину, который являлся отцом шестерых детей, рассказал YouTube-каналу «Суперпозиция» депутат Верховной рады Юрий Камельчук. По его словам, инцидент пытались скрыть, инсценировав случайное падение погибшего перед камерами видеонаблюдения.

Отца шестерых детей скрутили, привезли, избили, потом поставили к стенке, чтобы он перед камерами якобы сам упал, затем потерял сознание и умер, — заявил политик.

Камельчук также упомянул о другом случае, когда призывника убили прямо в автобусе во время транспортировки в учебную часть. Парламентарий выразил возмущение бездействием правоохранительных органов, которые зачастую игнорируют подобные преступления.

Он подчеркнул необходимость официального запрета на применение физической силы сотрудниками ТЦК в отношении гражданского населения. По мнению депутата, полиция лишь «разводит руками», а реальные расследования начинаются только в случае подтвержденной гибели военнообязанных.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что процесс мобилизации на Украине превратился в охоту на людей. Соответствующее заявление дипломат сделал во время заседания Совбеза ООН по Украине.