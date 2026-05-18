18 мая 2026 в 10:44

Военэксперт Дандыкин: освобождение ДНР и нехватка людей станут крахом для ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Полное освобождение ДНР российскими войсками и нехватка личного состава могут стать катастрофой для ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Киев также столкнется с проблемами, если украинские беспилотники будут нейтрализованы.

Первая проблема ВСУ — нехватка людей. Сейчас они пытаются тратить больше денег на это, наемников все меньше из-за потерь. Это главная проблема. И, судя по тому, что их дроны начали сбиваться с курса, вероятно, это работа симпатизирующих России людей в Европе. Если угроза украинских БПЛА будет устранена, то это станет второй огромной проблемой Киева. Третьим показательным моментом может стать полное освобождение Донбасса [армией РФ], включая Славянско-Краматорскую агломерацию. Это даст прямой выход на другие регионы: Запорожье, Днепропетровскую и Сумскую области, — сказал Дандыкин.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится победы России в конфликте, так как это может стать для него политической и, возможно, физической гибелью. По его словам, сейчас против РФ выступает около 50 стран, которые поставляют ВСУ технику, оружие и наемников.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
