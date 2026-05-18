Стало известно о продвижении российской армии к югу от Константиновки Пушилин: ВС России улучшили позиции на западе Константиновки

Российские подразделения продвинулись к югу от Константиновки, сообщил в своем канале на платформе МАКС глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, армия РФ улучшила позиции на западе указанного населенного пункта.

С южной стороны также, мы видим, идет продвижение наших подразделений со стороны населенного пункта Ильиновка, — отметил он.

Ранее сообщалось, что украинские военные сожгли ветхие жилые дома в селе Большая Рыбица Сумской области, где ранее хранились тела погибших солдат ВСУ. По словам источника в российских силовых структурах, во время временного перемирия российские войска позволили противнику вывезти трупы. Он добавил, что судьба останков в настоящее время неизвестна.

Также начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские военные из группировки «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка. Во время визита военачальник заслушал подробные доклады командующего группировкой Сергея Кузовлева, а также руководителей других войсковых объединений. По информации Министерства обороны России, бои велись в Великой Шапковке.