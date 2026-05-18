Пушилин рассказал о продвижении ВС России на одном из направлений в ДНР

Пушилин рассказал о продвижении ВС России на одном из направлений в ДНР Пушилин: ВС России продвинулись под Славянском

Российским войскам удалось продвинуться на Славянском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщил в своем канале на платформе МАКС глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в настоящее время идут бои в районе Рай-Александровки.

На Славянском направлении бои продолжаются в районе Рай-Александровки. Также видим продвижение в данном направлении и улучшение позиций наших подразделений, — отметил Пушилин.

До этого Пушилин заявил, что российские подразделения продвинулись к югу от Константиновки. По его словам, армия РФ улучшила позиции на западе указанного населенного пункта.

Ранее сообщалось, что российские войска пресекли попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины на Добропольском направлении. Как уточнил военнослужащий группировки войск «Центр» Владимир Зайченко, они пытались заходить в тумане и под прикрытием дыма.

Также военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что бои за Славянск и Краматорск могут начаться в августе или сентябре. Российские войска уже начали наносить удары по объектам на Западной Украине, чтобы нарушить поставки вооружения для ВСУ.