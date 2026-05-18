Каллас озвучила сроки получения Киевом «дронового» транша из €90 млрд

Каллас: Киев получит первый транш кредита на €90 млрд в начале июня

Евросоюз планирует направить Украине первый транш в рамках финансирования на €90 млрд (7,8 трлн рублей) в первой половине июня, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, которые приводит РИА Новости, Брюссель работает в этом направлении.

Первый транш должен быть направлен в первой половине июня, мы сейчас работаем над этим, — сообщила Каллас.

Ранее глава евродипломатии заявляла, что первый транш будет потрачен Киевом на дроны. Также представитель Еврокомиссии Бала Уйвари подтверждал, что почти €6 млрд (510 млрд рублей) из €9 млрд (796 млрд рублей) пойдут на военные цели. По его словам, еще три важных документа пока не утверждены, без них Киев не получит денег.

До этого Госдепартамент США и посол Украины в стране Ольга Стефанишина подготовили проект меморандума с условиями возможного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Документ позволит Киеву экспортировать военные технологии в США и производить беспилотники в рамках созданных с американскими компаниями совместных предприятий.