18 мая 2026 в 11:49

В Приднестровье объяснили указ о российском гражданстве

Красносельский: указ о российском гражданстве носит гуманитарный характер

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья носит исключительно гуманитарный характер, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Он подчеркнул, что документ направлен на решение проблем, связанных с отказами в выдаче и лишением молдавского гражданства. Слова главы ПМР передает его пресс-служба.

Почему так сложилось? Есть несколько причин. Первая причина — это отказ властей Молдавии в выдаче молдавского гражданства жителям Приднестровья по тем или иным причинам — политическим и иным. <...> Вторая причина — это лишение гражданства Молдовы. <...> А указ президента Российской Федерации как раз направлен на решение данных проблем — исключительно гуманитарно, — сказал Красносельский.

Глава Приднестровья подчеркнул, что жители региона нередко обладают несколькими гражданствами одновременно. По его словам, среди них распространены молдавское, украинское, российское и другие гражданства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 15 мая подписал указ, позволяющий гражданам Приднестровской Молдавской Республики подавать заявление на вступление в российское гражданство в упрощенном порядке. По официальным данным, в регионе с населением около 455 700 человек уже проживают порядка 220 тыс. обладателей российских паспортов. Консульское обслуживание осуществляется непосредственно в Тирасполе.

