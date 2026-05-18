В Приднестровье объяснили указ о российском гражданстве

Указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья носит исключительно гуманитарный характер, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Он подчеркнул, что документ направлен на решение проблем, связанных с отказами в выдаче и лишением молдавского гражданства. Слова главы ПМР передает его пресс-служба.

Почему так сложилось? Есть несколько причин. Первая причина — это отказ властей Молдавии в выдаче молдавского гражданства жителям Приднестровья по тем или иным причинам — политическим и иным. <...> Вторая причина — это лишение гражданства Молдовы. <...> А указ президента Российской Федерации как раз направлен на решение данных проблем — исключительно гуманитарно, — сказал Красносельский.

Глава Приднестровья подчеркнул, что жители региона нередко обладают несколькими гражданствами одновременно. По его словам, среди них распространены молдавское, украинское, российское и другие гражданства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 15 мая подписал указ, позволяющий гражданам Приднестровской Молдавской Республики подавать заявление на вступление в российское гражданство в упрощенном порядке. По официальным данным, в регионе с населением около 455 700 человек уже проживают порядка 220 тыс. обладателей российских паспортов. Консульское обслуживание осуществляется непосредственно в Тирасполе.