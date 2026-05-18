18 мая 2026 в 12:30

Туристка избила беременную ослицу в Дагестане

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Дагестане туристка залезла на беременную ослицу и стала бить ее ногами в живот, передает Telegram-канал SHOT. Издевательства продолжались под поощрительные выкрики других отдыхающих. Местные обвинили туристку в жестоком обращении с животными и призвали МВД провести проверку.

Гиды не стали останавливать женщину, лишь попросив ее воздержаться от сильных ударов. При этом окружающие подначивали живодерку, призывая взять ослицу «на удушающий», толкали животное и подшучивали, что оно может родить от такой нагрузки прямо на месте.

Ранее жильцы одного из домов в Домодедове Московской области спасли собаку породы бигль, после того как ее жестоко избила хозяйка. Местная жительница, приютившая животное, рассказала, что пыталась сразу забрать собаку себе, но пес не дался, после чего она обратилась к зоозащитникам, а те — в полицию.

Тем временем в Иркутской области житель Усть-Кута спас осиротевшего и голодного медвежонка, которого обнаружил рядом со своим участком. Мужчина убедился, что детеныш совсем один, и предложил ему молоко с рыбой. После этого он сразу обратился в профильные органы. Инспекторы нашли животному новый дом в Сибирском зоопарке в поселке Никола.

Регионы
ослы
Дагестан
животные
