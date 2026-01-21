Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 15:51

Помогавший российским бойцам в зоне СВО ослик Жорик попал на видео

Ослик Жорик Ослик Жорик Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ослик Жорик, помогавший российским бойцам перевозить снаряды в зоне СВО, находится в Московском зоопарке, передает корреспондент NEWS.ru. Животное, которое раньше долгое время проживало вместе с гвардейским полком 1430, поселилось в соседнем вольере с камерунскими козочками.

Ранее в Тренькинской, Смолинской карстовой, Аракаевской и Ледяной пещерах Свердловской области обнаружили несколько разновидностей краснокнижных летучих мышей, сообщили в департаменте информационной политики субъекта. Власти поставили перед собой задачу сохранить и защитить эти виды.

До этого руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин заявил, что уникальный вольер, напоминающий леса провинции Сычуань в Китае, построят для панды Катюши в столичном зоопарке. Новое пространство будет включать в себя искусственные водоемы, конструкции для лазания, системы регулирования температуры.

В конце декабря прошлого года Московский зоопарк встретил новых экзотических животных — его коллекцию пополнили две ехидны и один полосатый кускус. Их временно разместили в служебных помещениях, за животными наблюдали зоологи.

Россия
Москва
Московский зоопарк
ослы
СВО
видео
Ариф Адыгезалов
А. Адыгезалов
Наталья Шатохина
Н. Шатохина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп заявил, что рад выступать перед большим количеством друзей и врагов
Трамп объяснил, зачем США вводят пошлины против других стран
Названа сумма, которую можно получить за разбитое при уборке снега авто
Полковник оценил перспективу взятия Сум российской армией
Огромный сугроб «угнал» машину у россиянина
HR-эксперт рассказала, в какие месяцы лучше искать работу
Трамп не узнал Европу
«Лет через 20»: в Минтрансе спрогнозировали, во что превратятся автомобили
Москалькова высказалась о перспективах обменов пленными между РФ и Украиной
Врач дала советы, как эффективно повысить уровень железа в организме
Раскрыто, что связывало задержанного на Гоа маньяка-аниматора с жертвами
Женщина проткнула соседа-зоофила ножом из-за таксы
Стало известно, что грозит организаторам фиктивных браков с военными
Федору Емельяненко присвоили звание заслуженного тренера России по самбо
Экс-супругов задержали за браки с участниками СВО ради денег
Биолог ответила, можно ли добавлять прокисшее молоко в блины
Владельца «Читай-города» заподозрили в пропаганде нетрадиционных отношений
Венгрия обвинила Киев в грубом вмешательстве во внутренние дела
«Замахнулся на господство»: военкор оценил идею Совета мира Трампа
В Новосибирске сообщили о первом погибшем при обрушении ТЦ
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.