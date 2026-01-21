Помогавший российским бойцам в зоне СВО ослик Жорик попал на видео

Ослик Жорик, помогавший российским бойцам перевозить снаряды в зоне СВО, находится в Московском зоопарке, передает корреспондент NEWS.ru. Животное, которое раньше долгое время проживало вместе с гвардейским полком 1430, поселилось в соседнем вольере с камерунскими козочками.

Ранее в Тренькинской, Смолинской карстовой, Аракаевской и Ледяной пещерах Свердловской области обнаружили несколько разновидностей краснокнижных летучих мышей, сообщили в департаменте информационной политики субъекта. Власти поставили перед собой задачу сохранить и защитить эти виды.

До этого руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин заявил, что уникальный вольер, напоминающий леса провинции Сычуань в Китае, построят для панды Катюши в столичном зоопарке. Новое пространство будет включать в себя искусственные водоемы, конструкции для лазания, системы регулирования температуры.

В конце декабря прошлого года Московский зоопарк встретил новых экзотических животных — его коллекцию пополнили две ехидны и один полосатый кускус. Их временно разместили в служебных помещениях, за животными наблюдали зоологи.