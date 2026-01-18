Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 07:56

Вымирающих животных нашли в пещерах Свердловской области

В пещерах Свердловской области нашли краснокнижных летучих мышей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Тренькинской, Смолинской карстовой, Аракаевской и Ледяной пещерах Свердловской области обнаружили несколько разновидностей краснокнижных летучих мышей, сообщили в департаменте информационной политики субъекта. Власти поставили перед собой задачу сохранить и защитить эти виды, передает ТАСС.

Это прудовая и водяная ночницы, ночница Брандта, северный кожанок и бурый ушан. В окрестностях Смолинской и Аракаевской пещер летом обнаружили перелетного лесного нетопыря, — сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

В ведомстве подчеркнули, что ради комфорта летучих мышей туристам запретят шуметь в пещерах и снимать со вспышкой. Также на животных нельзя будет направлять фонарик, их нельзя будет кормить или пытаться потрогать.

Ранее пару гималайских моналов привезли в Ленинградский зоопарк. Эти птицы, которые обитают в Тибете, Гималаях и предгорье Эвереста, были транспортированы в 2025 году из Московского зоопарка. Моналы уже прошли карантин. В настоящий момент они доступны для посетителей зоопарка.

До этого в прибрежных водах Таиланда впервые обнаружили одного из самых таинственных обитателей океана — редчайшего австралийского ремнезуба. Пятиметрового представителя китообразных спасти не удалось. Специалисты департамента морских и прибрежных ресурсов считают эту находку прорывной для науки, поскольку ранее данный вид не встречался в водах Таиланда.

