03 марта 2026 в 15:28

Экс-депутат показал язык судье и отправился в колонию

В Свердловской области экс-депутат показал язык на оглашении приговора

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бывший депутат свердловского заксобрания Павел Мякишев устроил представление прямо во время оглашения приговора, сообщает URA.RU. Вместе со вторым фигурантом — замминистра энергетики и ЖКХ Андреем Кислициным — он находился в приподнятом настроении, кривлялся и строил гримасы. Особо дерзким стал жест в сторону фотографа: экс-депутат показал ему язык.

Мякишева судили за посредничество во взяточничестве. По версии следствия, с декабря 2022-го по апрель 2024-го Кислицин получил от представителя юрлица взятку в размере более 1,9 млн рублей за содействие в заключении контрактов на поставку светотехнического оборудования. Деньги передавал именно Мякишев.

Суд приговорил Кислицина к 11 годам колонии и штрафу в 8 млн рублей. Мякишев получил девять лет и аналогичный штраф.

Ранее судебные приставы наложили обеспечительный арест на имущество экс-депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева и его семьи на сумму свыше 10 млрд рублей. Исполнительные производства открыли 24 февраля на основании документов, поступивших в Краснодарский суд. Под арест попало все принадлежащее им имущество.

депутаты
суды
приговоры
Свердловская область
