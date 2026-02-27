Зимняя Олимпиада — 2026
У экс-депутата Госдумы арестовали имущество на десятки млрд рублей

Судебные приставы наложили обеспечительный арест на имущество бывшего депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева и членов его семьи, передает ТАСС. Стоимость арестованных активов превышает 10 млрд рублей.

В Краснодарский суд направили исполнительные листы о наложении ареста на все имущество экс-парламентария. На основании этих документов 24 февраля были открыты соответствующие исполнительные производства.

Предметом исполнения является именно наложение ареста на активы бывшего депутата. Под обеспечительные меры попало все имущество, принадлежащее Исаеву и членам его семьи.

Ранее Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела о коррупции против бывшего начальника 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны РФ Константина Кувшинова. Генерал-майору, обвиняемому в многомиллионных хищениях при закупках медоборудования, продлили срок домашнего ареста почти до конца лета, хотя его защита просила более мягкую меру — на шесть месяцев.

До этого Ленинский районный суд Курска продлил арест бывшему губернатору региона Алексею Смирнову, обвиняемому в хищении более 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Он проведет под стражей еще три месяца.

