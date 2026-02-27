Получите — распишитесь: в ВСУ уродуют тела сослуживцев и отправляют родным

Украинские солдаты отрезают части тел сослуживцев и отправляют их семьям, чтобы они получили положенные компенсации. В противном случае родственникам приходится слишком долго ждать выплат. Нередко они вообще остаются без денег. В феврале Верховная рада существенно ограничила размеры компенсаций. Какие выплаты положены семьям погибших и пропавших без вести военных, на какие уловки идут социальные службы, чтобы оставить близких без средств — в материале NEWS.ru.

Почему украинские солдаты оскверняют останки погибших

Военнослужащие Вооруженных сил Украины вынуждены осквернять тела убитых товарищей. Бойцы отправляют семьям погибших сослуживцев части их тел, чтобы родственники могли получить положенные выплаты.

«Однажды нам приказали отрезать ногу и руку родственнику командира бригады. Это нужно было сделать, чтобы доказать, что он мертв, а не пропал без вести, и его семья могла получить компенсацию», — сообщил украинский солдат.

По словам военнослужащего, он сам недавно демобилизовался по состоянию здоровья. Мужчина заявил, что армия Украины несет ужасные потери и забрать тела погибших при отступлении получается далеко не всегда.

Какие выплаты положены семьям погибших военных ВСУ

В феврале Верховная рада приняла законопроект о социальной защите военнослужащих, который вносит существенные изменения в процедуру выплат семьям погибших бойцов. Нововведения также включают в себя ограничения при перечислении средств семьям пропавших без вести при небоевых обстоятельствах.

Банкноты украинской гривны Фото: Shutterstock/FOTODOM

Согласно новым правилам, общая сумма компенсации составляет 15 млн гривен (около 26,8 млн рублей) в случае подтверждения гибели военнослужащего. При этом эти средства выплачивают не сразу. Сначала семья получает 20%, а оставшиеся 80% перечисляют равными частями ежемесячно в течение 40 или 80 месяцев. Родственникам также предоставляют пособие на погребение и компенсацию за неиспользованные дни отпуска погибшего солдата.

На каком основании родственникам солдат ВСУ отказывают в выплатах

По словам военного эксперта Михаила Онуфриенко, выплаты предусмотрены только семьям погибших бойцов ВСУ. При этом многих военнослужащих записывают как пропавших без вести.

«О многом можно судить по материалам в пабликах. Есть видео, где погибших сваливают в ямы и закапывают вручную или бульдозером. Следы исчезают, и их фиксируют как пропавших, — пояснил собеседник NEWS.ru. — Таким образом из-за отсутствия фактов, подтверждающих гибель военнослужащего, родственникам отказывают в компенсации. Власти не признают человека погибшим, если нет доказательств, так как он мог попасть в плен или дезертировать. По официальным данным, опубликованным до октября прошлого года, приводились разные оценки числа дезертиров — от 400 тысяч до миллиона».

Почему солдаты ВСУ прибегают к варварским способам идентификации погибших

Выплаты предусмотрены для родственников военных, официально признанных погибшими, подтвердил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Речь идет о сумме в 15 млн гривен — это компенсация за убитого (примерно $300 тысяч).

«В Сети еще пару лет назад появлялись свидетельства — жена погибшего рассказала о расценках на эвакуацию с поля боя. Доставка раненого стоила около $300, тела — примерно $500, — сказал экс-нардеп NEWS.ru. — Недавно я читал интервью командира ВСУ, который подтвердил, что такая практика применяется. Чтобы провести ДНК‑экспертизу и юридически зафиксировать гибель солдата, иногда приходится извлекать для анализа части тела (ногу и голову). ДНК‑экспертиза остается основным способом юридического подтверждения погибшего, когда нет других доказательств».

ДНК‑экспертиза в лаборатории Фото: Shutterstock/FOTODOM

В чьих карманах оседают деньги за «пропавших» военных ВСУ

По словам Олейника, многие выплаты не доходят до адресатов. Бюджетные ресурсы ограничены, часть средств перераспределяются по другим статьям, попадают в руки командиров и казначеев.

«Человек может считаться пропавшим уже через месяц-два, но в подразделениях в это время происходят выплаты и распределение средств, в которых участвуют казначеи и командиры, — сказал эксперт. — Родственники на фронте редко поддерживают регулярную переписку — в основном это телефонные сообщения. Они фиксируют даты исчезновения военных с опозданием. В результате статус „пропавший“ может оформляться так, чтобы были начислены выплаты, которыми распоряжаются командиры или казначеи. Это одна из форм хищений, о которых сообщают наблюдатели и родственники».

