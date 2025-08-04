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04 августа 2025 в 20:33

Экс-депутат Рады раскрыл, как дезертирство влияет на состояние ВСУ

Экс-нардеп Олейник: численность ВСУ стремительно уменьшается из-за дезертирства

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Численность Вооруженных сил Украины стремительно уменьшается из-за большого количества дезертиров, рассказал NEWS.ru экс-депутат Верховной рады политолог Владимир Олейник. По его словам, дезертирство распространено на всех уровнях в украинских войсках.

Сидящий в СИЗО депутат [Александр] Дубинский заявил, что, по его расчетам, ежемесячно в ВСУ мобилизуют около 30 тысяч человек, из них 20 тысяч уходят в бега каждый месяц. Оставшиеся 10 тысяч расходятся на потери. Если считать реально, то численность ВСУ уже не то что не поддерживается, а идет в минус, причем быстро, — рассказал Олейник.

Бывший парламентарий пояснил, что украинцы начинают бежать еще на этапе мобилизации, уходя прямо с территории учебных полигонов.

Потом бегут из тех частей, куда они попадают служить. Наконец, прямо с фронта бегут. У людей нет мотивации воевать за [президента Украины Владимира] Зеленского, — сказал политолог.

Ранее сообщалось, что депутат Рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online сообщила, что солдаты ВСУ массово покидают фронт из-за страха быть убитыми своими собственными командирами, а также из-за моральной и физической усталости.

В свою очередь военкор Александр Коц заявил, что эпидемия дезертирства на Украине превращается в пандемию. По его словам, только за первые пять месяцев 2025 года возбуждено 90 590 уголовных дел, касающихся бегства из ВСУ. Он уточнил, что аналогичное количество дел было зарегистрировано за весь 2024 год.

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потери ВСУ
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дезертиры
Павел Воробьев
П. Воробьев
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