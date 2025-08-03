Депутат Рады озвучила причины бегства солдат из ВСУ

Солдаты ВСУ массово покидают фронт из-за страха быть убитыми своими командирами, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online. По ее словам, военные выбирают самовольное оставление части, чтобы не получить пулю «в затылок». Скороход добавила, что бойцы ВСУ вымотаны как морально, так и физически.

А причины СОЧ (самовольное оставление части. — NEWS.ru), если мы посмотрим, они в принципе не поменялись. Первое и самое основное — это <…> усталость, и уже не только моральная, но и физическая. Более того, им очень часто сложно попасть на лечение, на какую-то реабилитацию, — высказалась она.

Скороход также указала на серьезные конфликты между солдатами и командованием. По словам депутата, причиной бегства становятся деморализация и плохие отношения с офицерами. Командиры, как подчеркнула Скороход, относятся к обычным солдатам пренебрежительно, и это тоже подталкивает их к оставлению позиций.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что эпидемия дезертирства на Украине превращается в пандемию. По его словам, только за первые пять месяцев 2025 года возбуждено 90 590 уголовных дел, касающихся бегства из ВСУ. Он уточнил, что аналогичное количество дел было зарегистрировано за весь 2024 год.