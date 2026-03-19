Раскрыто число осужденных на пожизненное за преступления Киева против РФ

Не менее 75 человек приговорены к пожизненным срокам за преступления Киева против России, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ. Всего суды рассмотрели 1107 уголовных дел.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что по меньшей мере 272 мирных россиянина пострадали от ударов Вооруженных сил Украины за 10 дней весны. В разговоре с журналистами он уточнил, что 40 из них погибли.

Дипломат также отметил, что преступления Киева, включая недавнюю атаку на Брянск, направлены на срыв переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором, который существует «только в военном формате».