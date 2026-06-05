«Украина не выжила бы»: Трамп озвучил, кому Киев обязан своим положением Трамп: Украина не смогла бы выжить без поставок американского оружия

Без американских поставок вооружений Украина не смогла бы вести боевые действия, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме. По его словам, без помощи Вашингтона Киев не выжил бы и не воевал бы сегодня.

Трамп подчеркнул, что США предоставили Украине оборудование на сотни миллиардов долларов. Американский президент уверен, что данное вооружение при этом «лучшее в мире».

Без нашей армии и нашего оборудования Украина не выжила бы, чтобы воевать сегодня, — уточнил Трамп.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Вашингтон намерен продолжать вкладывать средства в ОПК Украины. Это стало понятным после заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Соединенные Штаты не являются нейтральной стороной в конфликте. США помогают Киеву и введением санкций против Москвы.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров обращал внимание, что российская позиция по урегулированию кризиса на Украине по итогам саммита на Аляске осталась прежней, чего не скажешь про США. Министр добавил, что его удивили слова госсекретаря США, который во время выступления в Конгрессе вновь заговорил о поставках Киеву.