Экс-главу Пенсионного фонда Дагестана осудили на пожизненный срок заочно

Южный окружной военный суд вынес заочный приговор в виде пожизненного лишения свободы бывшему руководителю отделения Пенсионного фонда России по Республике Дагестан Сагиду Муртазалиеву, передает ТАСС. Он находится в международном розыске.

В июле 2010 года, по информации суда, Муртазалиев, который тогда руководил отделением ПФР, решил организовать убийство двух человек. Жертвами должны были стать заместитель начальника отдела по борьбе с экстремизмом в Кизляре и заместитель главы муниципального образования «Городской округ город Кизляр». Суд установил, что преступление планировалось осуществить с помощью членов незаконного вооруженного формирования, которым было обещано вознаграждение.

Кроме того, фигуранта признали виновным в финансировании вооруженной банды. Помимо пожизненного срока, суд также назначил Муртазалиеву штраф.

Ранее Савеловский районный суд Москвы вынес приговор бывшему первому заместителю главы столичного метро Дмитрию Дощатову. Его признали виновным в получении крупной и особо крупной взяток. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 100 млн рублей.