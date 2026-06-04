ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 10:16

Экс-главу Пенсионного фонда Дагестана осудили на пожизненный срок заочно

Экс-главу Пенсионного фонда Дагестана Муртазалиева осудили на пожизненный срок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Южный окружной военный суд вынес заочный приговор в виде пожизненного лишения свободы бывшему руководителю отделения Пенсионного фонда России по Республике Дагестан Сагиду Муртазалиеву, передает ТАСС. Он находится в международном розыске.

В июле 2010 года, по информации суда, Муртазалиев, который тогда руководил отделением ПФР, решил организовать убийство двух человек. Жертвами должны были стать заместитель начальника отдела по борьбе с экстремизмом в Кизляре и заместитель главы муниципального образования «Городской округ город Кизляр». Суд установил, что преступление планировалось осуществить с помощью членов незаконного вооруженного формирования, которым было обещано вознаграждение.

Кроме того, фигуранта признали виновным в финансировании вооруженной банды. Помимо пожизненного срока, суд также назначил Муртазалиеву штраф.

Ранее Савеловский районный суд Москвы вынес приговор бывшему первому заместителю главы столичного метро Дмитрию Дощатову. Его признали виновным в получении крупной и особо крупной взяток. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 100 млн рублей.

Регионы
Дагестан
приговоры
пожизненное заключение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пушилин рассказал о новом фронте, где Россия воюет в одиночку
Девятилетний мальчик оказался в больнице после нападения собаки
Украинский главком признал превосходство России над ВСУ
В МАГАТЭ рассказали о «сильной атаке» на Запорожскую ТЭЦ
Синхронист Мальцев объяснил, почему взял паузу в спортивной карьере
Терапевт предупредила о смертельной опасности злоупотребления водой
Токаев объяснил истоки президентской власти в Казахстане
В России напомнили о важных льготах для детей участников СВО
В МИД России раскрыли, почему Европа не фигурирует в переговорах по Украине
Экс-сенатор США рассказал, как Трамп относится к Путину
Суд признал законным арест скандального адвоката Карабанова
Энергодар погрузился во тьму после ударов ВСУ
Новый российский седан с отделкой из дерева и кожи наппа показали на ПМЭФ
МИД России обвинил Киев в геноциде курян
Почему не работает Telegram сегодня, 4 июня: замедление, когда заблокируют
«Слушать и учиться»: глава делегации США назвал причину поездки на ПМЭФ
Сафонов вошел в десятку самых дорогих вратарей мира
В России придумали, как сократить число нелегальных детских лагерей
МИД России анонсировал зарубежную поездку Лаврова
ВСУ обстреливают город в Запорожской области
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.