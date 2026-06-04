«Будут каяться»: в МИД РФ озвучили возможные оправдания прибалтов после СВО Захарова: прибалты будут каяться, как нацисты после Второй мировой войны

Прибалтийские руководители, делающие агрессивные заявления в адрес России, впоследствии «будут каяться и открещиваться» от своих слов подобно нацистам после Второй мировой войны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Дипломат напомнила, что на Нюрнбергском трибунале вчерашние агрессоры оправдывались «незнанием» или «давлением» со стороны.

Вот, наверное, то же самое будет и с этими самыми прибалтийскими режимами, которые потом скажут, что их Брюссель заставлял или там экс-президент США Джо Байден пытал, привязывал к батарее, что они не хотели говорить, мучились, но их заставляли, — сказала Захарова.

Она также отметила, что за продвижение антироссийской риторики прибалтийские страны получают финансирование с Запада. Сейчас они действуют решительно, без понимания своего будущего.

Ранее Захарова заявила на полях ПМЭФ, что отсутствие реакции международных структур 4 июня, в Международный день невинных детей — жертв агрессии, касательно теракта в Старобельске не может не возмущать. Кроме того, по ее словам, слепота и ложь Запада в отношении к хладнокровному убийству детей в ЛНР уже никого не удивляет.