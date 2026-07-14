Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 15:00

Варенье из крыжовника с апельсиновой цедрой — прозрачное, глянцевое, с кисло-сладким вкусом. Идеально к чаю и на тосты

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру крыжовник, сахар и апельсиновую цедру — измельчаю ягоды блендером, довожу до кипения, протираю через сито, добавляю сахар и цедру, увариваю до готовности.

Получается обалденная вкуснятина: варенье прозрачное, глянцевое, с насыщенным кисло-сладким вкусом и тонким цитрусовым ароматом — идеально к чаю, на тосты или как десерт. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусной и красивой заготовки без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 1,5–1,8 кг крыжовника, 1 кг сахара, цедра 1 апельсина. Крыжовник измельчите блендером до пюре. Доведите до кипения, варите 7 минут. Протрите через сито, отделяя сок от жмыха. Добавьте сахар и цедру, варите 8–10 минут. Разлейте по стерилизованным банкам, закатайте и оставьте до полного остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это варенье — даже те, кто не любит крыжовник, просили добавки! Оно получается глянцевым и густым. Кстати, вместо апельсина можно взять лимон. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Маринованные помидоры с пряным вкусом — рецепт, который я называю «зимний десерт». Сладкие, упругие, с ароматом чеснока
Общество
Маринованные помидоры с пряным вкусом — рецепт, который я называю «зимний десерт». Сладкие, упругие, с ароматом чеснока
Три неожиданных рецепта из белой смородины, которые стоит попробовать
Семья и жизнь
Три неожиданных рецепта из белой смородины, которые стоит попробовать
Сливовый джем за 20 минут: без загустителей, без хлопот, просто варю — и по банкам. Гуще повидла и вкуснее магазинного
Общество
Сливовый джем за 20 минут: без загустителей, без хлопот, просто варю — и по банкам. Гуще повидла и вкуснее магазинного
Врач раскрыла, какие последствия грозят из-за переедания ягодами
Здоровье/красота
Врач раскрыла, какие последствия грозят из-за переедания ягодами
рецепты
варенье
ягоды
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали размер зарплаты, который должен устроить россиян
Озвучено во сколько обойдется сбор США с грузов в Ормузе
Экономист рассказал, как изменились стандарты российского образования
«Никаких привилегий»: чиновников оставили без привилегий на заправках
Нутрициолог перечислила продукты, приводящие к отекам летом
Путин объяснил укрепление рубля
«Позор без названия»: французы ополчились против Макрона из-за парада
Гендиректор УК предстанет перед судом за падение наледи на жителя Мурманска
Суд начал рассмотрение дела участников «Артподготовки» о подготовке теракта
Технолог дала совет, как определить натуральный крыжовник
Россиянам рассказали, почему люди сравнивают себя с другими
Бойцы ВС России оставили ВСУ без важного логистического центра
Польша подняла истребители из-за российского самолета
ПВО уничтожила еще семь летевших на Москву дронов
Работодатели в России изменили принципы найма новых сотрудников
Российские БПЛА поразили два судна у порта Черноморск
Покупка питбайка ребенку обернулась уголовным делом для отца
Правительство Украины ушло в отставку
Заявившая о беременности от Иракли модель вышла на связь
Пенсионерка за рулем иномарки сбила 10-летнего велосипедиста на переходе
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.