Варенье из крыжовника с апельсиновой цедрой — прозрачное, глянцевое, с кисло-сладким вкусом. Идеально к чаю и на тосты

Варенье из крыжовника с апельсиновой цедрой — прозрачное, глянцевое, с кисло-сладким вкусом. Идеально к чаю и на тосты

Беру крыжовник, сахар и апельсиновую цедру — измельчаю ягоды блендером, довожу до кипения, протираю через сито, добавляю сахар и цедру, увариваю до готовности.

Получается обалденная вкуснятина: варенье прозрачное, глянцевое, с насыщенным кисло-сладким вкусом и тонким цитрусовым ароматом — идеально к чаю, на тосты или как десерт. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусной и красивой заготовки без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 1,5–1,8 кг крыжовника, 1 кг сахара, цедра 1 апельсина. Крыжовник измельчите блендером до пюре. Доведите до кипения, варите 7 минут. Протрите через сито, отделяя сок от жмыха. Добавьте сахар и цедру, варите 8–10 минут. Разлейте по стерилизованным банкам, закатайте и оставьте до полного остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это варенье — даже те, кто не любит крыжовник, просили добавки! Оно получается глянцевым и густым. Кстати, вместо апельсина можно взять лимон. Находка, а не рецепт!