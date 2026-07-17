Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»: когда пройдет, кто фаворит, прогнозы

Новый российский футбольный сезон стартует 18 июля матчем за Суперкубок между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Где пройдет встреча, кто является фаворитом, какие прогнозы дают бывшие игроки — в материале NEWS.ru.

Как «Зенит» и «Спартак» провели прошлый сезон

Большую часть Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» шел в догоняющих, но после осечки главного конкурента «Краснодара» в матче против московского «Динамо» поднялся на первую строчку и не упустил преимущество. По итогам 30 туров в активе команды Сергея Семака 68 очков, у коллектива Мурада Мусаева — 66. Выступление в Кубке России «Зенит» завершил на стадии 1/2 финала Пути регионов, проиграв «Спартаку».

Красно-белые опустились в нижнюю сетку Кубка после поражения от московского «Динамо» в двухматчевом противостоянии. На пути к трофею команда Хуана Карлоса Карседо обыграла «Зенит», ЦСКА и «Краснодар». В чемпионате России выступление получилось не самым успешным, во многом из-за слабых результатов в первой части под руководством Деяна Станковича. При Карседо команда могла даже попасть в тройку, но в последнем туре не получилось обыграть махачкалинское «Динамо». Итоговый результат — 52 очка и четвертое место.

Где и когда пройдет матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»

Матч за Суперкубок России состоится 18 июля в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Главным арбитром встречи назначен Евгений Буланов.

На счету петербургской команды 12 участий в матчах за Суперкубок, из них девять раз «Зенит» выигрывал трофей. Среди них — пять побед подряд в период с 2020 по 2024 год. В активе «Спартака» одна победа в пяти матчах. Действующим обладателем трофея является ЦСКА.

Наиль Умяров («Спартак»), Педро («Зенит») и Ваня Дркушич («Зенит») Фото: Михаил Киреев/РИА Новости

Кто является фаворитом Суперкубка «Зенит» — «Спартак»

В матче за Суперкубок России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» нет фаворита, считает бывший нападающий красно-белых Валерий Шмаров. Он отметил, что клубы одинаково прошли предсезонные сборы.

«„Спартак“ не смог реализовать свое преимущество в матче с „Рубином“, а „Зенит“ уверенно разобрался с „Црвеной Звездой“. Но это ничего не значит. Обе команды подойдут к игре в одинаковых кондициях», — сказал Шмаров.

Так же считает и экс-футболист «Сельты», красно-белых и сборной РФ Александр Мостовой. В разговоре с NEWS.ru он напомнил, что в прошлом сезоне столичная команда выбила сине-бело-голубых из Кубка страны.

«На мой взгляд, здесь небольшое преимущество „Зенита“, по старой памяти. С другой стороны, „Спартак“ выбил их из Кубка в прошлом сезоне. Да, на сборах немного неуверенно. Может быть, даже 50 на 50», — сказал Мостовой.

«Зенит» подходит в более хорошей форме к матчу за Суперкубок России, чем «Спартак», считает бывший полузащитник команд Владимир Быстров. Он отметил, что в подобных играх тяжело выделить фаворита.

«После двух месяцев перерыва каждая из команд может находиться в любом состоянии. „Зенит“ в хорошей форме перед Суперкубком, судя по предсезонным матчам. Про „Спартак“ такого сказать не могу», — сказал Быстров.

Густаво Мантуан («Зенит») и Наиль Умяров («Спартак») Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

История противостояния «Зенита» и «Спартака»

Предстоящий матч станет 177-м в истории противостояния клубов. Красно-белые одержали победы в 68 поединках, 57 остались за сине-бело-голубыми, в 51 встрече была зафиксирована ничья. В истории чемпионатов России чуть успешнее был «Зенит», который выиграл 32 матча, тогда как «Спартак» взял верх в 23 встречах, 21 поединок завершился миром.

В прошлом сезоне команды встречались трижды. В рамках РПЛ в августе 2025 года в Москве команды сыграли вничью со счетом 2:2, а в марте 2026-го в Санкт-Петербурге «Зенит» одержал победу — 2:0. В апреле 2026 года в 1/2 финала Пути регионов Кубка России был сильнее «Спартак»: основное время завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти красно-белые оказались точнее — 7:6.

Команды встречались в Суперкубке в 2022 году. Тогда матч проходил на домашнем стадионе «Зенита» «Газпром Арене», и петербуржцы взяли верх со счетом 4:0.

Читайте также:

Финал ЧМ-2026: когда сыграют, где смотреть трансляцию, кто фаворит

Триумф Месси, признание Тухеля: как прошел матч Англия — Аргентина

Франция вылетела в шаге от финала ЧМ-2026: почему Мбаппе не спас сборную

«В Азию двери открыты»: Рожков об успехах паралимпийцев и поддержке Путина