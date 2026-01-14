Серый кардинал: что известно о новом тренере «Спартака» Карседо

Новым тренером «Спартака» стал Хуан Карлос Карседо. Испанец вернулся в Москву спустя 14 лет, добившись исторических результатов с кипрским «Пафосом». С каким известным наставником работал Карседо, с кем конфликтовал, чью карьеру воскресил — в материале NEWS.ru.

За какие клубы играл Карседо

Карседо как игрок не добился больших успехов. Он является воспитанником испанского футбольного клуба «Оспиталет». Хуан Карлос выступал на позиции полузащитника. Карседо играл за клубы «Граменет», «Эспаньол B» и «Атлетико Мадрид B».

В 1999–2002 годах испанец выступал во Франции за «Ниццу». В 2001-м он ушел в аренду в «Атлетико Мадрид». Затем Карседо играл за «Леганес». Последним клубом полузащитника стал «Лас-Пальмас», в составе которого он завершил карьеру в 2006 году.

Как Карседо впервые попал в «Спартак»

В 2006 году Карседо присоединился к тренерскому штабу бывшего партнера по «Леганесу» Унаи Эмери в «Альмерии». Они вместе работали 13 лет. В первом сезоне Карседо в «Альмерии» команда заняла восьмое место в Ла Лиге — наивысший результат в истории клуба.

Будущий тренер красно-белых был помощником Эмери в «Валенсии» (2008–2012). Летом 2012 года испанские специалисты стали тренировать «Спартак», однако ненадолго задержались в клубе. 25 ноября 2012-го Эмери уволили после разгромного поражения команды от московского «Динамо» со счетом 1:5. Карседо ушел вместе с тренером.

«Очень уравновешенный и тихий. Эмери всегда был эмоциональным, а Карседо дополнял его в плане спокойствия. Он выглядел темной лошадкой, которая проделывает огромную работу. Серый кардинал. Сидит в тренерской комнате в три часа ночи, анализирует соперников, изучает сильные стороны команды и продумывает план», — рассказывал о Карседо бывший футболист «Спартака» Илья Кутепов.

С 2013 по 2016 год тренеры успешно работали в «Севилье». Под руководством Эмери испанский клуб три раза подряд выиграл Лигу Европы (2014–2016). С 2016-го по 2018-й тандем Унаи и Хуана Карлоса тренировал «Пари Сен-Жермен». За это время клуб дважды победил в Кубке Франции (2018) и один раз в чемпионате страны (2017/2018).

23 мая 2018 года Эмери возглавил лондонский «Арсенал». Испанца уволили 29 ноября 2019-го из-за неудовлетворительных результатов команды. После «Арсенала» Карседо начал самостоятельную карьеру главного тренера.

«Мы работали бок о бок. Во время тренировок я руководил одной группой игроков, а он — другой. Эмери умел делегировать, при нем помощники ощущали себя важными и востребованными. Я чувствовал, что полностью реализован, что в успехе есть и мой вклад», — рассказывал Карседо о совместной работе с Эмери.

Как Карседо выиграл все титулы на Кипре

Карседо начал карьеру главного тренера в «Ибице». В 2020 году он вывел клуб в Сегунду (второй по силе дивизион чемпионата Испании по футболу. — NEWS.ru). В 2022-м Карседо неудачно работал в «Сарагосе». Тренера уволили после 15 матчей, в которых команда победила всего четыре раза.

Кипрский «Пафос» является самым успешным клубом в карьере Карседо. Под его руководством команда впервые выиграла Кубок страны (2024), а затем — чемпионат (2025). Летом 2025-го «Пафос» впервые в истории пробился в общий этап Лиги чемпионов. 5 ноября команда Карседо сенсационно обыграла на своем поле испанский «Вильярреал» (1:0). Спустя три недели «Пафос» отобрал очки у «Монако», сыграв вничью 2:2.

За два тура до конца общего этапа Лиги чемпионов кипрский клуб претендует на выход в плей-офф. «Пафос» занимает 26-е место, а в следующий раунд турнира выходят 24 команды.

Чью карьеру воскресил Карседо

В «Валенсии» Карседо по-новому раскрыл чемпиона Европы Жорди Альбу. Он был атакующим вингером, но не мог пробиться в стартовый состав из-за высокой конкуренции на этой позиции. Карседо предложил футболисту играть на левом фланге обороны. Сначала Альба был против и заявил тренеру, что не умеет отбирать мяч.

Испанский специалист лично переобучил футболиста: показывал ему видеозаписи и водил за ручку на тренировках. Благодаря смене амплуа Альба перешел в «Барселону» и стал звездой сборной Испании.

С каким футболистом конфликтовал Карседо

Испанские СМИ писали о жестком тренерском стиле Карседо, который появился еще во время работы с Эмери. В ПСЖ у Хуана Карлоса возник конфликт с форвардом Хатемом Беном Арфой. По данным Mirror, в раздевалке французский футболист в резкой форме выразил претензии тренеру, возмутившись его повышенным тоном. В итоге Бена Арфу вывели из состава, после чего нападающий покинул клуб.

По информации Mirror, некоторые игроки ПСЖ на условиях анонимности характеризовали испанца как человека, отличавшегося чрезмерной суровостью к окружающим.

«Работа с Неймаром и Мбаппе глобально не отличается от работы с обычными футболистами. И те, и другие просто хотят побеждать. Со звездами не нужны особые навыки общения. Ты должен быть убедителен и понимать, что хочешь до них донести и как можешь быть полезным. Тогда они принимают тебя и дают собой управлять», — говорил Карседо.

Почему Карседо решил вернуться в «Спартак»

Карседо заключил со «Спартаком» контракт до лета 2028 года. По информации «Чемпионата», красно-белые заплатили за тренера около €600 тыс. Карседо будет зарабатывать в «Спартаке» более €2,5 млн в год, сообщает ShootandGoal.

Карседо прилетел в Москву 6 января. Он заявил, что рад вернуться в «Спартак».

«У меня очень хорошие воспоминания о Москве и „Спартаке“. Знаю, что это большой клуб, у него большие амбиции. Уверен, что мы приходим сюда более опытными, чем были до этого. Это важный вызов. Я знаю клуб, состав и игроков. Мы должны улучшить то, что есть», — заявил Карседо.

Тренер отметил, что возглавил «Спартак» не из-за денег.

«Предложение „Пафоса“ тоже было очень хорошим, но дело в проекте. Мы знаем историю, фанатов, насколько это большой клуб», — отметил Карседо.

Испанский специалист также обратился к фанатам красно-белых.

«Мы будем стараться выигрывать. Знаем, что болельщики ждут трофеев. Сейчас у нас не лучшая ситуация. Но есть время, чтобы все улучшить, в этом сезоне можно завоевать Кубок России. У нас есть все возможности, чтобы стать лучше», — сказал Карседо.

Председатель правления «Пафоса» Роман Дубов считает, что Хуан Карлос мог красивее уйти из клуба.

«Вчера перед последним матчем (против „Аполлона“ — 1:2. — NEWS.ru) я сказал ему: „Ты мог уйти красивее — не вести переговоры за спиной. Мы бы поняли. Но обид не держим. Мы хотим, чтобы у тебя получилось, потому что за этим стоит и наша репутация. Будет сложно — звони. Спасибо за работу. И уйди сегодня красиво, как победитель“», — заявил Дубов.

Как в России отреагировали на назначение Карседо тренером «Спартака»

Ветеран красно-белых Валерий Гладилин считает, что «Спартаку» следовало бы оставить во главе команды российского тренера. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что Вадим Романов хорошо справлялся с ролью исполняющего обязанности.

«Ничего не знаю о [Хуане Карлосе] Карседо. Но мое мнение такое: должен работать российский тренер. Очень много достойных: [Дмитрий] Аленичев, [Егор] Титов, [Андрей] Тихонов. Да тот же [Вадим] Романов. Ему можно дать время. Все равно команда идет на шестом месте, в этом сезоне ловить нечего, разве что Кубок. У „Динамо“ же получилось — [Ролан] Гусев был исполняющим, стал главным. Там тоже сезон упущен», — сказал Гладилин.

Карседо может не прижиться в «Спартаке», заявил NEWS.ru бывший футболист ЦСКА, экс-игрок «Эспаньола», «Алавеса» и «Осасуны» Дмитрий Кузнецов. Он отметил, что многим иностранцам тяжело работать в России.

«Кандидатура хорошая. Но должен быть дух победителя у тренера, который хочет выигрывать все. Кипр — это, конечно, хорошо, но не то место, чтобы хвалиться результатами. Это будет новый вызов для Карседо. Многим иностранцам тяжело работать в России, взять того же [Унаи] Эмери. Единицы добивались успеха в нашем чемпионате. Надо, чтобы повезло с адаптацией, командой и футболистами. Так что это 50 на 50», — сказал Кузнецов.

Комментируя назначение Карседо тренером «Спартака», бывший футболист красно-белых, сборной России и «Сельты» Александр Мостовой заявил «Матч ТВ», что в жизни деньги играют решающую роль.

«Наверняка ему в „Спартаке“ предложили контракт в два или даже три раза лучше, чем был в „Пафосе“. Он взял и поехал. Я ни разу в жизни не видел, чтобы люди отказывались от хорошего контракта. Все так делали, и я так делал. Да, бывают исключения, когда говорят, что им ничего не надо, потому что у них на счету миллиарды. В целом Хуан Карседо — неплохой вариант для „Спартака“, вроде даже каким‑то футболистом был, играл где‑то. А получится или нет, сейчас нет смысла даже об этом говорить. Не получится — уедет, и все будет нормально», — сказал Мостовой.

