Двоих иностранцев наказали за подготовку взрыва в здании суда Двое иностранцев получили до 18 лет колонии за подготовку теракта в Пятигорске

Суд приговорил двух иностранных граждан, планировавших теракт в здании Пятигорского городского суда, к лишению свободы на срок от 17 до 18 лет, сообщили в прокуратуре Ставропольского края. Первые пять лет осужденные проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

По заданию иностранных кураторов подсудимые планировали взорвать здание Пятигорского городского суда. В целях совершения задуманного фигуранты приобрели компоненты для изготовления взрывчатых веществ и последующего создания самодельного взрывного устройства, — говорится в сообщении.

Кроме того, суд установил, что фигуранты вступили в террористическую организацию, запрещенную в России, чтобы совершать преступления от ее имени. Довести дело до конца они не смогли, так как были вовремя задержаны силовиками.

До этого ФСБ и Следственный комитет поймали 15-летнего жителя Уфы, который готовил теракт в православном храме. Подросток 2009 года рождения являлся сторонником запрещенной международной террористической организации. Установлено, что юноша был завербован через Telegram куратором с территории Украины, скрывающимся под псевдонимом «Мансур аль-Украини», и по его приказу занимался идеологической обработкой сверстников.