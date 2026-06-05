Мигранты, смерть экономики: что общего между Евросоюзом и Древним Римом

Евросоюз должен увеличиться до 40 государств, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Между тем премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сравнил состояние ЕС со временем падения Западной Римской империи. Что он имел в виду, как пал Рим и в чем сходство с нынешним систематическим кризисом в ЕС, читайте в колонке кандидата исторических наук, политического обозревателя Александра Чаусова для NEWS.ru.

Чем Евросоюз напоминает Римскую империю времен заката

Евросоюз должен «стремиться к увеличению числа своих членов до 40 государств», заявил президент Финляндии Александр Стубб, выступая на энергетической конференции в Хельсинки. Потенциальными кандидатами на вступление в организацию он назвал Великобританию, Канаду, Турцию, Норвегию и Исландию. Между тем премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью газете Financial Times сравнил судьбу Евросоюза с падением Римской империи.

«ЕС сейчас, вероятно, находится на том же пути, что и Римская империя в конце своего существования», — считает он.

В контексте слов Бабиша стоит напомнить, что одним из факторов падения Рима многие историки считают именно неуправляемость империи в силу огромных территорий, которые она занимала.

Специалисты сходятся в том, что падение Рима началось задолго до 476 года, когда и был свергнут последний западный император Флавий Ромул Август, среди подданных имевший два обидных прозвища: «Августенок» — по причине малолетства, и еще более едкое «Момиллус» — «мелкий позор». Настоящим императором его назвать было сложно, поскольку от Константинополя (столицы Восточной Римской империи) он признания своих прав и титула не получил.

Андрей Бабиш Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Интервью Бабиша было посвящено вопросу о декарбонизации Европы, то есть ее отказу от нефти и газа в пользу чистой энергии ради экологии. Данная политика, по мнению чешского премьера, стала одной из причин систематического кризиса в объединении. Можно предположить, что своим заявлением о Риме Бабиш указывает на теорию, согласно которой основным фактором падения империи стали многолетние изменения климата и похолодание.

Они начались еще в 150 году н. э., а к 450 году наступил малый ледниковый период, который окончательно подорвал аграрную экономическую базу Римской империи. Еды стало меньше, налоги стали больше, что привело к цепочке восстаний или тихих сепараций римских провинций и колоний. Это, в свою очередь, стало фактором сокращения территорий и населения и, как следствие, армии. Пытаясь компенсировать потери военного ресурса, римляне все активнее стали набирать варваров, пытаясь их ассимилировать. Варвары, впрочем, ассимилироваться особо не желали и с завидным постоянством устраивали восстания.

В конечном счете Августула такой варвар и сверг. Им был Флавий Одоакр, который служил командиром отряда наемников, но понял, что может добиться намного большего. Императором он себя провозглашать не стал, скромно титулуясь королем Италии и наместником италийским. Но интересно, что отец последнего римского императора, который фактически и правил вместо него, Флавий Орест, хоть и был начальником регулярных римских войск, тоже был варварского происхождения.

Говоря современным языком, в Риме произошло даже не «замещение нации» мигрантами. Замещать было нечего, концепция наций и национальных государств в Европу придет значительно позже. В империи произошло тотальное замещение политических элит.

В этом смысле текущее положение Европы, где, по последним данным, насчитывается уже 64 миллиона мигрантов из стран Азии и Африки, похоже на последние дни Рима. Но вот что касается пресловутой «декарбонизации», то определенные отличия все же есть.

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Почему римская история повторяется в Евросоюзе

Европа давно является одним из мировых центров промышленности. Казалось бы, похолодания и потепления не должны бить по экономике региона, но свет и тепло, а также продовольствие снова становятся факторами кризиса. Только теперь уже на новом цивилизационном витке. Без российских углеводородов и удобрений европейская промышленность, а также простые обыватели начинают чувствовать себя все хуже, холоднее и голоднее. Что касается сельского хозяйства, то в этой сфере в Европе намечается политически обусловленная архаизация: чтобы не закупать российскую продукцию, там предлагают переходить на свой исконно-посконный навоз.

Согласно одной из исторических концепций, как раз архаичность имперского хозяйства при изменениях климата и расширении территорий и привели затем к упадку Рима.

Еще одним фактором заката Рима ученые называют стремительное распространение болезней и регулярные и масштабные эпидемии. В чем римляне преуспели, так это в торговле. Имперская логистика, что по морю, что по суше, была максимально для той эпохи безопасна. Но торговля — это не только перемещение грузов и людей, но и болезнетворных микроорганизмов. И каждая пандемия в империи способствовала сокращению человеческих ресурсов.

В современной Европе, пережившей пандемию коронавируса, все несколько сложнее. Здесь эпидемия в первую очередь ударила по экономике ЕС, которая по ряду экспертных оценок не оправилась от пандемии и карантинных мер до сих пор. Но и нехватка человеческих ресурсов все сильнее стучит в дверь самым развитым европейским государствам, заставляя их идти на непопулярные меры, повышая налоги и сокращая социальные выплаты и пенсии.

Однако главное отличие Рима от нынешней Европы находится в геополитической плоскости. Римская империя со всей своей грызней, дворцовыми переворотами, эпидемиями и кризисами, даже с разделением на Восток и Запад старалась оставаться единым и суверенным государством. А вот про объединенную Европу, которая возникла из послевоенного «плана Маршалла» и продала свой суверенитет США в первые же годы по окончании Второй мировой войны, такого нельзя сказать и близко. Может быть, поэтому Римская империя от Октавиана Августа до Ромула «Августенка» простояла полтысячелетия, а разговоры о крахе ЕС, который официально был создан в 1992 году, начались всего на 35-й год существования этого Альянса?

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